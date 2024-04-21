Почему Елизавета II всегда носила яркую одежду: самые известные образы королевы, которую называли иконой стиля

Королева Елизавета II, кроме статуса дольше всех правящего монарха в истории Англии (а это 70 лет и 214 дней!), получила звание иконы стиля благодаря своим изысканным и ярким образам, в которых появлялась на торжествах. Сама же королева считала, что разнообразная цветовая палитра платьев и шляпок в гардеробе характеризует ее личность, но секрет такого решения заключается в совсем другом.

На самом деле монарх отдавала предпочтение ярким цветам для того, чтобы приковывать внимание людей к себе и не сливаться с толпой. По этой же причине она не надевала платья нейтральных цветов на мероприятия. Елизавете II 21 апреля должно было исполниться 98 лет, и хотя монарха нет в живых уже более полутора лет и она не может радовать поклонников новыми изысканными образами, OBOZ.UA собрал самые яркие из всех, которые когда-то носила королева.

"Я могу носить бежевый цвет, но никто не узнает, кто я", – произносила когда-то Елизавета II тезис, попавший в ее биографическую книгу Our Queen. В основном монарх предпочитала классический крой одежды, который не подпадал под звание трендовости, но от него всегда веяло чувством стиля.

В начале своего правления в возрасте 27 лет Елизавета II выбирала платья, подчеркивающие талию, однако со временем их сменили наряды свободного кроя с мене выраженной линией талии. А вот парой брюк в шкафу монарх не могла похвастаться, ведь за всю свою жизнь надевала штаны всего несколько раз.

Свадебный образ

В 1947 году Елизавета II вышла замуж за принца-консорта Филиппа Маунтбеттена, ради свадьбы с которым пыталась экономить средства, чтобы сшить платье мечты. Дизайнер Норман Хартнелл создал его из шифона, шелка и тюли, украсив жемчугом и хрусталем. Голову украшала нежная бриллиантовая тиара, которую впоследствии примеряла на себе ее внучка принцесса Беатрис в день своей свадьбы.

День коронации

Через 6 лет она вновь обратилась к Норману Хартеллу за уже новым платьем для своей коронации, которая должна была состояться 2 июня 1953 года. Дизайнер создал бальное платье с зелеными, розовыми и желтыми вышитыми вставками с большим количеством украшений: блесток, жемчуга, бриллиантов, аметистов и кристаллов. Весь процесс занял девять недель, а к 3000-часовой работе было привлечено шесть вышивальщиц.

Первая поездка в Австралию

Прежде всего Елизавета II была первым монархом в истории Великобритании, посетившим Австралию. Специально для этой поездки она надела изумрудное платье, которое, возможно, и стало началом симпатии королевы к ярким насыщенным цветам. Свой тогдашний образ она разбавила белыми перчатками, клатчем, украшением в волосах и жемчугом.

Инвеститура принца Чарльза

Свою руку Норман Хартнелл приложил и к образу королевы для инвеституры принца Чарльза в июле 1969 года, во время которой Елизавета II должна была возложить на его голову "Венец принца Уэльского". Тогда монарх выбрала бледно-желтое платье выше колена в форме трапеции с воротником-стойкой и шапку в стиле Тюдоров, украшенную жемчугом и стеклярусом.

Поездка в Новую Зеландию

В 1977 году она посетила Новую Зеландию и для своего путешествия выбрала несколько ярких нарядов, среди которых было цветочное зеленое платье с такой же шляпкой и сиреневый костюм с клетчатым воротником. Оба образа она дополнила белыми перчатками.

Церемония Trooping the Color

В том же году она провела открытие церемонии Trooping the Color, где проехала верхом на коне. Именно для этого события монарху пришлось надеть штаны и красную униформу главнокомандующего шотландской гвардии.

Образ с брюками

Во время сафари в Замбии вместе с принцем Филиппом Елизавета II надела бежевые брюки прямого кроя и кремовую блузку с золотыми, малиновыми и синими узорами.

Свадьба принца Чарльза III

Хоть 29 июля 1981 года взгляды британцев были прикованы к роскошному бальному платью принцессы Дианы, но Елизавета II оставила и свой след в памяти людей об этом дне. Монарх выделялась на фоне молодоженов ярким голубым платьем и шляпкой, белыми перчатками и жемчугом.

Поездка во Францию

В 1992 году королева для поездки в Блуа, Франция, выбрала нежный розово-пудровый образ из платья в цветочки и розового пальто. А вместо привычных классических белых перчаток выбрала пудровые.

Спектакль Royal Variety

Это ежегодное событие является прекрасной возможностью королевских лиц похвастаться своим вкусом и стилем. В 1999 году королева Елизавета сияла, в прямом смысле, пайетками и разноцветным платьем. Яркая золотистая юбка привлекала к себе много внимания.

Свадьба внука принца Уильяма

29 апреля 2011 года монарх посетила свадьбу внука принца Уильяма и Кейт Миддлтон в нежном бледно-желтом платье и шляпкой с цветами в тон.

Свадьба внука принца Гарри

19 мая 2018 года Елизавета II снова надела желтый образ, но он был более помпезным. Из-под яркого пальто, ворот которого украшала огромная брошь, виднелось разноцветное платье прямого кроя. К шляпке дизайнер Анджела Келли добавила фиолетовые перья и драгоценные камни, а шею королевы украшал жемчуг.

Платиновый юбилей

В июне 2022 года королева отметила свой платиновый юбилей в честь 70-летия правления монархией. Ее Величество надела пастельный голубой костюм, украшенный белой вышивкой. На шее виднелся любимый жемчуг, который был неотделимой частью едва ли не каждого праздничного образа.

Ранее OBOZ.UA писал, что бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс рассказала, какие наставления ей дала Елизавета II незадолго до смерти. Женщина до сих пор сожалеет, что тогда не прислушалась к совету.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!