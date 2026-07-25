От популярности в Украине до "СВО": как Даша Букина из "Счастливых вместе" помешалась на войне и стала путинской марионеткой

Когда-то российская актриса Наталья Бочкарева пользовалась немалой популярностью среди украинской аудитории благодаря роли Даши Букиной в комедийном сериале "Счастливы вместе", а теперь стала человеком, одно только упоминание имени которого вызывает отвращение. После начала полномасштабной войны она фанатично поддерживает геноцид нашего народа, более того, не исключает возможности лично пополнить ряды оккупантов.

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Пропагандистка не устает публично транслировать прокремлевские нарративы, а чтобы на все сто доказать свой патриотизм, поет оды в честь диктатора Владимира Путина. Как актриса спомешалась на войне – читайте в материале OBOZ.UA.

Свое одобрение террористической политики Кремля Наталья Бочкарева демонстрировала еще в 2014 году. После оккупации Россией украинского Крыма актриса несколько раз незаконно посещала территорию полуострова, из-за чего в апреле 2017-го попала в базу "Миротворец".

Однако окончательно в путинскую марионетку звезда сериала "Счастливы вместе" превратилась с началом большой войны. Бочкарева открыто поддержала полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины, выдав пропагандистский бред о "неизбежной победе россиян". Тогда же актриса цинично обратилась к жителям оккупированного Донбасса и пожелала им сил.

В целом после 24 февраля 2022 года Наталья Бочкарева отодвинула карьеру на второй план, а большую часть своей публичной деятельности посвящает распространению прокремлевских нарративов. В одном из интервью, например, она заявила: "Нужно объединиться верующим, православным, людям, которые действительно болеют за свободу, болеют за мир, но мир именно правильный – от неонацистов. Потому что мы, сердобольные россияне, не добили их тогда в Великую Отечественную, но сейчас все преступления должны быть наказаны".

Довольно часто путинистка посещает и территорию временно оккупированного Донецка. В 2023 году одиозная патриотка даже оставила дома 7-месячного ребенка и отправилась на линию фронта с "гуманитарной миссией". Во время таких поездок Бочкарева часто встречается с российскими оккупантами, а также с кадетами.

"Хочу сказать большое спасибо президенту Путину за то, что сейчас можно проехать на Донбасс. Мы заезжали в храм, где помолились Богу и сказали: "Спасибо, что не разбомбили", – говорила Даша Букина из "Счастливых вместе".

Кстати, Наталья Бочкарева готова отправить на войну и своего сына. Несколько лет назад она хвасталась, что юноша является кадетом. Более того, пропагандистка откровенно заявляла: если сына мобилизуют, она пройдет медицинские курсы и отправится вместе с ним убивать украинцев.

Нездоровый патриотизм настолько укоренился в сознании Бочкаревой, что она совершенно не обращает внимания на хейт со стороны некоторых сограждан из-за поддержки войны: "Я настолько стала толстокожа к этому всему, меня настолько это не волнует, я ничего про себя не читаю, я ничего про себя не смотрю. И поэтому я сплю спокойно".

В дополнение ко всем "заслугам" перед страной-агрессором актриса еще и взяла под свое покровительство кадетов школы имени ликвидированного главы так называемой "ДНР" Александра Захарченко. Соответствующее решение она приняла после одной из встреч с воспитанниками военного учебного заведения.

"Когда я услышала песни, сочиненные ими про родителей, когда пообщалась с детьми, я все своим сердцем прочувствовала. Тогда я вернулась в Москву и поняла, что не могу иначе", – говорила Бочкарева.

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