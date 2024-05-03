Двойник Олега Винника открестился от 'короля волчиц': меня называли его сыном

Украинский певец Андрей Кравченко признался, что раньше его часто путали с беглым певцом Олегом Винником. Однако сам артист не считает, что похож на старшего коллегу, и не понимает, почему некоторые хейтеры обвиняют его в "занятой нише".

"Пусть себе говорят", – комментирует предположения и сравнения певец, который гастролирует по Украине и собирает почти полные залы. В интервью Алине Доротюк исполнитель смело заявил, что "скоро все узнают, кто такой Андрей Кравченко".

По словам звезды, он не сотрудничает с командой Винника, не имеет ничего общего с артистом-эмигрантом и даже не знаком с ним лично.

На упреки коллег и фанатов, что певец просто вовремя "занял место" коллеги, он отвечает: "Я никого не заставлял переходить ко мне. Я всегда говорю, что нас хватит на всех. Украинского шоу-бизнеса не так много, чтобы я занял нишу. Она сама занимается. Счастлив ли я от этого? Я не могу сказать. Я вижу, что счастливы люди от моих песен".

Хотя в начале карьеры артиста часто путали с Винником, сейчас число таких людей сократилось вдвое. На концерты Кравченко, как он объясняет, теперь приходят именно ради его песен.

"Сейчас все знают, кто такой Андрей Кравченко, и приходят на Андрея Кравченко уже. Раньше на улице останавливали, спрашивали: "А вы не Олег?" Говорю: "Нет". Они: "А может вы его сын, брат?" Это было для меня нормой", – вспомнил певец.

Лично с Олегом Винником он не знаком, но дважды бывал на концертах певца. Однажды артисту с "волчицами" удалось даже попасть за кулисы, однако музыканты все же не поговорили лично.

Ранее OBOZ.UA писал, кто такой Андрей Кравченко, когда он начал свой творческий путь и почему попал под прицел фанаток Винника.

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