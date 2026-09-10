От Львовской оперы до Дворца «Украина»: стендап-комик Антон Тимошенко отправляется в тур с программой «Недопустимо»

Стендап-комик Антон Тимошенко анонсировал большой тур по Украине с новой программой "Недопустимо". Уже этой осенью комик выступит в 19 городах, а финальной точкой тура станет Киев – 29 ноября он во второй раз попытается собрать полный зал в Национальном дворце искусств "Украина".

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В 2023 году Антон Тимошенко стал первым украинским стендап-комиком, который собрал самую большую концертную площадку Киева и Украины – Дворец "Украина". Теперь он возвращается на его сцену во второй раз.

Впрочем, перед Киевом – большой тур по Украине. Новую программу "Недопустимо" Антон уже опробовал во время выступлений в Европе и США, а теперь представит ее украинской аудитории.

"Недопустимо" – название, которое сразу задает тон новой программе. Зрителей ждет много черного юмора и тем, которые могут показаться недопустимыми. Хотя, по словам Антона, для украинцев многие из них уже давно стали бытовыми.

"Попробую поднять вам настроение в перерывах между обстрелами. В программе много черного юмора, хотя я считаю, что для украинцев это абсолютно повседневные темы. Кто-то считает, что такие вещи говорить недопустимо. Интересно, что скажете вы, приглашаю", – говорит Антон Тимошенко.

Особой остановкой тура станет Львов. 11 ноября Антон Тимошенко впервые выступит на сцене Львовской национальной оперы – площадке, которая гораздо чаще ассоциируется с классическим искусством, чем с шутками, которые кто-то может счесть недопустимыми.

Тур будет иметь и благотворительную составляющую: 25% от продажи билетов будет направлено на нужды Вооруженных Сил Украины. Также во время концертов будут проходить благотворительные аукционы, средства от которых также будут переданы на поддержку украинских защитников.

"Недопустимо" – новый стендап Антона Тимошенко о жизни во времена, когда, кажется, граница допустимого давно исчезла, а чёрный юмор постепенно превратился для многих украинцев в вполне привычное явление.

Билеты на выступления уже доступны в продаже по ссылке.