От Елизаветы II до Кейт Миддлтон: как выглядели королевские особы в детстве. Фото

В легендарной песне украинского певца Кузьмы Скрябина "Старі фотографії" есть строчки: "І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді". Не поспоришь. Если посмотреть на снимки с детства, каждый мысленно возвращается в то время. Снова проживает те или иные эмоции... Мы же решили заглянуть в архивы британской королевской семьи. Стало интересно, какими они были, когда наслаждались беззаботностью и не пытались соблюдать правила этикета.

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Итак, посмотрите в материале OBOZ.UA на фото монархов, принцев и принцесс, когда те были маленькими. Дальше поностальгируйте, листая собственные альбомы.

1. Королева Елизавета II

Елизавету II в детстве мама и близкие родственники нежно называли "Лилибет" (сокращенно от "Элизабет"). Девочка имела короткие вьющиеся волосы, большие любопытные глаза и сияющую улыбку. Этот ангельский образ прекрасно дополняли платья с рюшами и пышным подолом. Судя по фото, она с детства училась ответственности: когда заботилась о своей младшей сестре, принцессе Маргарет, а также ладила с домашними любимцами (корги и пони). Полезное качество для будущей королевы Великобритании!

Интересный факт: Елизавете II родители подарили первого пони, когда ей было 4 года. С тех пор верховая езда стала одним из ее главных увлечений.

2. Король Чарльз ІІІ

Старший сын королевы Елизаветы II и Филиппа, герцога Эдинбургского, Чарльз III в детские годы увлекался катанием на машинках и катерах, фотографированием и дрессировкой собак. И как бы его родители ни развлекали, на фото будущий король сохранял серьезное выражение лица. Похоже, уже тогда вживался в образ главы престола.

Любознательность Чарльза, а также желание всесторонне развиваться расширили список его хобби. Так, юный принц стал отличным всадником, серфингистом и дайвингистом, начал писать картины (в основном пейзажи), увлекся музыкой, писательством и садоводством.

3. Принцесса Диана

Когда Диана Спенсер вышла замуж за принца Уэльского Чарльза и стала принцессой, то запомнилась общественности как "королева сердец" с изящным вкусом в одежде, которая одновременно способна на экстремальные проделки и нарушение покоя в доме Виндзоров.

Если же взглянуть на ее фото с детства, то это – скромная девочка (на что указывают как ее улыбка, так и положение рук), которая часто играется с младшим братом, Чарльзом Эдвардом Морисом, и с домашними любимцами. Интересно, какой была юная Диана вне объектива фотоаппарата? Бунтаркой или все же со сдержанными манерами.

4. Королева Камилла

Камилла Розмари Шанд родилась в семье офицера британской армии Брюса Шанда и домохозяйки Розалинд Шанд. То есть не имела королевского происхождения. Несмотря на это, родители смогли воспитать из дочери будущую главу престола (хотя и не мечтали о такой перспективе для нее): привили любовь к чтению, отправили на обучение в школу Королевых ворот, а также всегда одевали ее в элегантные платья, как у принцесс (смотрите на фото ниже). Прошло много лет... В мае 2023 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне состоялась торжественная коронация короля Чарльза. После этого его жена Камилла стала королевой.

5. Принц Уильям

Принц Уэльский Уильям – старший сын короля Чарльза III и его первой жены принцессы Дианы, а также внук Елизаветы II. Он – первый в очереди на трон британского престола. Это означает, что его с малых лет всерьез готовили к данной роли.

Каким был принц в детстве? Жизнерадостным, жаждущим знаний, непоседливым и иногда баловником. Сполна наслаждался беззаботностью! И это чудесно. Ведь сейчас его статус обязывает быть более серьезным и ответственным.

6. Принц Гарри

Герцог Сассекский Гарри – младший сын короля Чарльза ІІІ и принцессы Дианы. Он, в отличие от своего брата, принца Уильяма, с детства имел норовистый характер: часто капризничал, был непокорным и упрямым. Итак, если посмотреть на архивные фото, неудивительно, что на большинстве из них Гарри показывает язык или разевает рот. Возможно, так он стремился выделиться на фоне своего брата: на это намекает и название его мемуара, вышедшего в свет 10 января 2023 года – Spare (с англ. – "Запасной").

7. Меган Маркл

Герцогиня Сассекская Меган Маркл родилась в семье режиссера Томаса Маркла и психотерапевта Дории Регланд. С раннего детства девочка с темными афрокудрями и выразительными карими глазами мечтала покорить Голливуд – и ей это удалось благодаря съемкам в мегапопулярном сериале "Форс-мажоры". Но она и не подозревала, что вскоре, после первого неудачного брака, станет женой принца Гарри и частью королевской семьи Виндзоров.

8. Принцесса Кэтрин

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон – супруга принца Уильяма, наследника британского престола. Она родилась в семье авиадиспетчера Майкла Фрэнсиса Миддлтона и стюардессы Кэрол Элизабет. Юная леди не имела шляхетских привилегий, но при этом она королевского рода: по отцовской линии – потомок короля Эдуарда III, а по материнской – короля Эдуарда IV. Теперь понятно, почему Кейт с детства имеет грациозные, аристократические манеры – это у нее в крови. Лишь иногда позволяла себе поозорничать (особенно в школе и в студенческие годы).

Ранее OBOZ.UA писал о том, на кого похожи дети Кейт Миддлтон, Меган Маркл и других королевских особ.

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