'От хороших жен мужья не гуляют'. Мама Алхим удивила реакцией на романы дочери с женатыми мужчинами

Мама скандального блогера Анны Алхим – Ирина Брониславовна – откровенно рассказала, как относится к романам дочери с женатыми мужчинами, в частности бизнесменом Константином Валеулиным. Как отметила женщина, она категорически против измен в отношениях, однако намекнула, что виновной в неверности предпринимателя считает его жену.

Мама интернет-деятельницы убеждена: если человека полностью удовлетворяет партнер, у него не будет возникать желания крутить романы на стороне. Свое мнение она озвучила в интервью Славе Демину.

Во время разговора ведущий процитировал комментарий Ирины Брониславовны относительно скандала, который разгорелся вокруг Алхим из-за отношений с бизнесменом. Тогда женщина написала: "Она (жена Валеулина. – Ред.) – курица. Следить надо за мужем. Он два года встречался с Аней".

По словам Ирины Брониславовны, причиной такого резкого высказывания стал хейт в сторону ее дочери: "Я зашла на страницу, а там такой буллинг. Хочу сказать, что от хороших жен мужья не гуляют".

В то же время Ирина Брониславовна подчеркнула, что совсем не поддерживает людей, которые изменяют своим партнерам. Она имеет твердое убеждение: "На чужом горе своего счастья не построишь", поэтому советует всем, кто не может сохранить верность в отношениях, работать над своими проблемами. По словам Ирины Брониславовны, о своей позиции она говорила и дочери.

Роман Анны Алхим с Константином Валеулиным

Длительное время блогер интриговала подписчиков тем, что может спокойно строить отношения с женатым мужчинами, однако никаких подробностей не раскрывала. Ситуация изменилась весной 2025-го, когда Анна Алхим решила публично заявить в интервью: два года была любовницей совладельца инвестиционно-промышленной группы AES Group и бывшего финансиста футбольного клуба "Металлист 1925" Константина Валеулина, который на тот момент уже имел жену и ребенка.

Как отметила блогер, она испытывала сильные чувства к бизнесмену, поэтому даже начала требовать, чтобы он развелся со своей избранницей. Алхим была убеждена, что они созданы друг для друга, однако предприниматель не выполнил ее желание, поэтому в отношениях была поставлена точка. После разрыва Валеулин вернулся к семье.

