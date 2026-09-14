Осужденный в Турции "султан Сулейман" сбежал в Россию: что он пообещал россиянам и как опозорился из-за украинского борща

Турецкий актер Халит Эргенч, известный украинским зрителям по роли султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", приехал в Россию, где стал одним из зарубежных гостей Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Там знаменитость сыпал комплиментами в адрес страны-агрессора, восхищался ее "энергией" и даже не исключил участия в российском кинопроекте.

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Правда, поездка в Россию для Эргенча обошлась не без конфузов. Актер, заявивший, что впервые приехал в Россию, заговорил о том, что "готовит их борщ в Турции", намекая, будто это русское национальное блюдо, хотя оно имеет украинское происхождение, а ЮНЕСКО официально признала его украинским. Более того, когда российские журналисты спросили его о возможном проекте, связанном с российской церковью, "султан Сулейман" не стал открещиваться даже от такой работы.

Халит Эргенч выступил на открытии фестиваля с пятиминутной речью. Как пишут российские медиа, актер говорил о некоем единстве, уважении и важности общения молодежи из разных стран. Сам же в комментарии российским журналистам не скрывал восторга от визита.

"Очень приятно быть здесь, на этом молодежном фестивале, а энергия, царящая здесь, просто поражает", – заявил Эргенч.

Актер особенно был тронут количеством иностранцев на мероприятии. По его словам, общение с молодежью "дарит ему надежду на человечество", а сам фестиваль он назвал "удивительной организацией". Правда, насколько эта "надежда на человечество" совместима с приездом на мероприятие в Россию, которая ведет войну против Украины, актер объяснять не стал.

Не стал Эргенч и закрывать дверь перед российским кино. На вопрос о возможном проекте, связанном с русской церковью, он ответил, что ничего об этом не знает, но если бы такая возможность появилась, "они бы подумали над этим".

А потом разговор неожиданно перешел на борщ. Эргенч заявил, что его готовят в Турции и что он его "действительно обожает". Проблема лишь в том, что актер говорил об этом блюде в контексте русской кухни.

"Мы готовим борщ в Турции. Я его обожаю. Это замечательный суп. Я – поклонник супов", – сказал он.

При этом сам Эргенч признал, что фактически ничего в России не успел увидеть. И именно поэтому он собирается вернуться туда еще раз.

Приговор в Турции

В 2025 году уголовный суд в Стамбуле признал Халита Эргенча виновным в даче ложных показаний по делу, связанному с протестами в парке Гези в 2013 году.

Ему назначили 1 год, 10 месяцев и 15 дней лишения свободы. В то же время вынесение приговора было приостановлено: это означает, что Эргенч не будет отбывать наказание, если в течение испытательного срока не совершит нового правонарушения.

Поводом для возбуждения дела стали показания актера о его контактах с актером Меметом Али Алаборой, которого турецкие власти разыскивают в связи с делом о протестах. Эргенч отрицал, что имел с ним соответствующие контакты, однако анализ телефонных данных выявил 12 случаев звонков и сообщений между мужчинами в 2013 году.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что турецкая актриса Мерьем Узерли, сыгравшая Гюррем Султан в сериале "Великолепный век", также подыграла российской пропаганде. Она публично призналась в любви к россиянам и спела оду в честь страны-агрессора, цинично игнорируя полномасштабную войну.

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