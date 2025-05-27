Сулейман из 'Великолепного века' получил тюремный срок: названа причина

Турецкого актера Халита Эргенча, который известен аудитории благодаря роли султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", приговорили к 1 году, 10 месяцам и 15 дням лишения свободы. Знаменитость признали виновным в даче ложных показаний в расследовании относительно протестов в Стамбуле в 2013 году.

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Соответствующая информация появилась на сайте информационного агентства Anadolu. Отмечается, что сначала артиста осудили на 2 года и 3 месяца лишения свободы, однако из-за уважительного поведения, сотрудничества со следствием и отсутствия судимостей срок был уменьшен.

Что известно о деле

В 2013 году в стамбульском парке Таксим-Гези начались массовые протесты против вырубки деревьев, которые со временем переросли в масштабную антиправительственную демонстрацию. Одним из главных фигурантов в деле стал актер и активист Мемет Али Алабора. Прокуроры заинтересовались связями Халита Эргенча с коллегой по цеху, поэтому вызвали его на допрос.

В своих показаниях звезда "Великолепного века" утверждал, что никогда не имел близких отношений с Алаборой, почти не контактировал с ним, кроме случаев, касающихся творческой деятельности. Однако правоохранители нашли записи 12 телефонных разговоров между знаменитостями, переписку и совместные фото, противоречащие словам актера. В частности отмечается, что коммуникация между коллегами усилилась как раз в период протестов в парке.

Во время рассмотрения дела Халит Эргенч заявил, что не лгал во время дачи показаний, а лишь отвечал на вопросы, которые ему задавали. Он сказал: "Искренность – понятие относительное. Мы можем искренне позировать со многими людьми в разных местах, а можем быть не искренними с людьми, с которыми снимаемся в одном проекте. Я жалею, что тогда не подала иск против публикации моих фотографий, потому что они выдвигали иррациональные претензии. Однако, там был поток людей, мы были как бы на переднем плане. Когда меня спросили, я ответил, что не имею с ними никаких контактов".

Отмечается, что Халит Эргенч планирует обжаловать решение суда.

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