'Остановите Андриенко, а то это чудовище выиграет выборы!' Народный 'долгоносик' Украины – о политической авантюре, пророческих шутках и пенсии в 4 тыс. грн.

Виктор Андриенко – актер, режиссер, сценарист и соавтор культового "Шоу долгоносиков", на котором выросло целое поколение украинцев. В свое время проект стал настоящим телевизионным феноменом – его транслировали сразу четыре украинских телеканала. В творческом багаже артиста – популярные телепроекты, десятки ролей в кино и сериалах, режиссерские работы, а также участие в создании анимации "Остров сокровищ", которая давно стала классикой.

В интервью OBOZ.UA Андриенко рассказал, почему "Шоу долгоносиков" сознательно закрыли на пике популярности, вспомнил, как его неоднократно звали в Москву и объяснил, почему в свое время получил стойкий иммунитет от политического юмора. А еще – о "шахеде", упавшем возле его дома в Киеве, пророческих шутках "Долгоносиков", отказе от звания народного артиста и пенсии в четыре тысячи гривен.

– Виктор, "Шоу долгоносиков" на днях будет праздновать 30-летие. Уже готовите праздничный торт со свечами?

– Мы не задумывали громких празднований по случаю юбилея "Долгоносиков" – настроение сейчас скорее ностальгическое, чем праздничное. Собраться всем вместе почти нереально: жизнь разбросала нас по миру – кто-то остался в Украине, кто-то живет за границей, а некоторых уже, к сожалению, нет. Да и официальных видеоархивов практически не сохранилось. Поэтому каждый будет праздновать по-своему – со своими воспоминаниями, эмоциями. Сядет в кресло, вытянет ноги к голубому огоньку телеэкрана, просмотрит старые фотографии, отрывки программ и кадры, чудом оставшиеся в частных архивах поклонников нашего, без преувеличения, бессмертного творческого наследия прошлого века. И, возможно, с легкой слезой вспомнит искренних в своей причудливой фантазии "Долгоносиков".

Все тогдашние юмористические проекты из Украины – "Джентльмен-шоу", "Маски" – "колядовали" на чужбине. А здесь существовало только "Шоу долгоносиков". Это было прекрасное время – своеобразный бархатный сезон творческого вдохновения. Время, когда ты был не только автором, но и критиком, цензором и собственным "министерством культуры". Мы сами решали, что говорить и показывать зрителю. И, имея такую безграничную свободу, не скатились ни к юмору "ниже пояса", ни к льстивому целованию власти во все ее демократические места. А уже после "Шоу долгоносиков" на экранах появились "Каламбур", Сердючка Андрея Данилко, а еще позже, родились всевозможные Comedy Club и целые юмористические телеканалы.

К сожалению, этот мир уже покинули многие мои яркие коллеги: Петр Кузнецов – наш длинноносый пилот-оператор, Николай Гудзь – тот самый бармен, профессор Фрейд, закадровый голос шоу, человек-гора Саша Петриченко, экранный пожарный Толя Коханский... А полгода назад актер, бутафор и декоратор "Долгоносиков" Дима Тупчий (погиб в Киеве во время российской атаки в ноябре прошлого года. – Ред.). Именно он придумал и создал все наши бессмертные носы. Дима, без преувеличения, был гением. Зритель видел просто забавные носы, но за теми шариками стояли годы технической работы и экспериментов. Потому что через тот нос надо было не только дышать, а еще бегать, падать, кричать – и все это должно было выглядеть естественно и гармонично.

И Дима сделал это блестяще. Носы были легенькие, удобные – в них можно было работать целый день и почти не чувствовать их на лице. Больше скажу: даже кофе можно было пить – ничего не мешало. Хотя без побочных эффектов не обходилось(смеется). Пока существовало шоу, я нормально загореть не мог, потому что из-за того носа годами оставался белый треугольничек на лице – там, где его приклеивали к моему фейсу. Но, кстати, ни разу кожу не сожгли, потому что на киностудии Довженко тогда еще оставался хороший, хоть и советский, клей. А когда запасы закончились, приходилось искать аналоги чуть ли не через Голливуд.

– Такая легкость в кадре – это результат долгих репетиций или все съемочной группе давалось с полуоборота?

– Просто мы так к этому относились – реально кайфовали. Когда получаешь настоящее удовольствие от работы, перестаешь считать часы, дни или месяцы. Не думаешь о том, что в павильоне зимой минус 25, а летом – плюс 25. Думаешь только: как придумать классное действие, сильную репризу, смешной гэг. Над нами никто не стоял с указаниями. Не было, как сейчас, двухсот пятидесяти продюсеров. Все рождалось будто по мановению волшебной палочки. Щелк – и что-то придумалось. Щелчок – уже сняли.

Но за этой легкостью стояла абсолютная химия – не только между актерами и режиссером, а между всей съемочной группой и даже зрителями-зиваками, которые приходили на съемки. И до сих пор удивляюсь, почему мы не додумались брать с них деньги – хотя бы латать дыры в бюджете "длинноносого" шоу (смеется). Тогда сошлось все: время, люди, характеры, энергия. Такое невозможно просчитать или сконструировать искусственно. В команде были разные люди – по возрасту, темпераменту, актерской школе. Но когда все это искренне сходится в одной точке – получается взрыв. Такое случается очень редко.

Помню, когда к нам пришла Тома Яценко и узнала, сколько зарабатываю за месяц, была шокирована. Говорит: "Я думала, это за один день". Но меня это совершенно не смущало. Как в старом анекдоте: "Так вы еще и платить мне будете?" Вот примерно так к этому относился. Первые полтора года у меня параллельно была собственная анимационная студия, поэтому с финансами проблем не возникало. Но однажды партнер поставил условие: "Или студия, или "Долгоносики". Догадайтесь, что выбрал. И считаю, что не проиграл.

Сейчас, конечно, времена уже другие. Изменились люди, юмор, ритм жизни. Некоторые вещи, которые когда-то "выстреливали", сегодня уже так не зайдут. Но "Долгоносики", как ни странно, до сих пор работают. Я иногда показываю наше шоу молодым – реагируют нормально, смеются. Хотя прекрасно понимаю: сегодня создать такое шоу практически нереально. Мы были слишком интеллектуальными для жанра эксцентричной телевизионной клоунады. Чтобы уловить наши шутки, надо было что-то читать, знать. Мы же постоянно играли с подтекстами. Вот, например: "Гоголь – первый украинский пожарный". Это же отсылка к тому, как он сдуру сжег второй том "Мертвых душ". Или другая шутка тех времен: "На тебе, французик, спички – иди, столицу подожги". Вот такие у нас были – пророчественно-интеллектуальные шутки.

– А еще вы как-то сказали: "Когда клею нос – я уже не Андриенко". Это как у Данилко: переодевается в Сердючку – и уже другой человек.

– Так оно и есть – и у меня, и у Данилко, да и у любого актера в мире, который честно относится к своей профессии. Когда заходишь в образ и закрываешь за собой дверь реального социума – ты уже не Виктор и не Андрей. И персонаж, в скафандр которого ты влез, начинает жить собственной жизнью. Из-за этого у меня была куча историй. Помню, какой-то банк праздновал корпоратив. И всем участникам развлекательной программы строго запретили спускаться со сцены в зал к гостям. Но это же было еще до того, как Андриенко прицепили нос(смеется).

А с носом я уже в том образе так заигрался, что прыгнул со сцены, подскочил к какому-то столу и завопил: "О, дорогие наши клиенты! Пропали все ваши проценты! Ибо на хорошие сбережения мы гуляем красивый день рождения!" И – скорее за кулисы. А там на меня охрана и организаторы: "Виктор, вы что, сдурели? Это же стол VIP-клиентов банка!" А откуда я мог знать? В тот момент это уже был не я, а мой персонаж. И во время съемок в кадре происходило то же самое: когда начинается импровизация – тебя просто несет. Ты вдруг можешь ляпнуть или сделать такое, что уже через минуту думаешь: "С какого перепугу это вообще сделал?"

– Почему "Шоу долгоносиков" закрылось фактически на пике популярности?

– Мы сами это решили. Помню, сидели все в кабинете Виктора Приходько, и вдруг кто-то сказал: "Мы уже сыграли все, что знали. Дальше начнем ходить по кругу". И это была правда. Потому что все уже до нас написал дедушка Шекспир. У него – примерно три десятка главных сюжетных тем, которые до сих пор играют: любовь, измена, ревность, жажда власти, болезни, семейные конфликты, войны. Все современные фильмы и сериалы так или иначе крутятся вокруг этих шекспировских тем. Человечество ничего принципиально нового не придумало – меняются только жанры, города и время действия. И мы поняли: если продолжим "Долгоносиков", то рано или поздно начнем повторять самих себя и превратимся в пародию на собственное шоу. Поэтому и решили: "Уйдем из шоу-бизнеса, как The Beatles – на пике популярности".

И, думаю, это было правильное решение. Надо не бояться меняться. Жизнь бежит слишком быстро, и невозможно прожить в одном образе. Иначе получается, как в старой театральной басне: "Сегодня юбилей в нашем областном театре – 50 лет спектаклю "Ромео и Джульетта". И, как и полвека назад, молодостью и свежестью актерской игры нас поражают неизменные исполнители главных ролей – Иваненко и Петренко"(смеется). Надо менять форматы. И я это делал. Закончились "Долгоносики" – началось "Мамаду", потом были "Большие гонки", далее – "Веселая хата", "Веселые улыбки", а затем – "Большая разница". Затем вдруг появилась моя короткометражка "13-й километр", а дальше – уже полный метр "Иван Сила". Еще раньше были анимационные фильмы и реклама, где я работал как продюсер и режиссер, а в 2016 году – режиссура анимационных сцен в полнометражном мультфильме "Никита Кожемяка". Затем – книги, аудиосказки.

Творчество – это не о том, чтобы держаться за старое. Наоборот: иногда надо вовремя отпустить и выпрыгнуть из какого-то проекта, как из поезда, даже если у него до сих пор есть рейтинги. И чем быстрее это сделаешь, тем больше шансов найти что-то новое. А возможно – интереснее и ярче. Ну вот, например, та же "Большая разница". Я же до этого вообще никогда не считал себя пародистом. Но проработал в этом телепроекте с огромным удовольствием.

В моей жизни есть два абсолютно нереальных долговременных проекта – "Шоу Долгоносиков" и "Большая разница". Мы не побили горшки, не разбежались врагами. Потому что как обычно бывает? Еще фильм или сериал не закончили снимать, а за время работы уже начинаются обиды, ссоры, кто-то с кем-то перессорился. А у нас все было наоборот. Остались творческими друзьями на всю жизнь. Это же фантастика. Я счастливый человек, потому что имел шанс работать – и до сих пор работаю – с талантливыми профессионалами.

– А где сейчас ваши коллеги по "Шоу долгоносиков"?

– Где сейчас Валентин Опалев или Виктор Приходько – точно и не скажу. Они же люди мира: то Америка, то Европа. Но на Новый год или дни рождения мы обязательно звоним друг другу. Валентин Опалев каждый раз заводит одну и ту же песню: "Давай снимем что-то яркое, с юмором". Я отвечаю: "Давай". Немного "поснимали" в разговорах – и до следующего Нового года (смеется). А потом все повторяется: "Приветствую! Ну что, давай что-то снимем!" С Витей Приходько тоже общаемся. У него под Киевом своя студия – Victoria Film Studios. Там много чего снимают, и меня иногда тоже зовут поработать. Звездочка моего сердца – Тома Яценко – продолжает играть на сцене, работает в антрепризах, постоянно занята. Мы с ней практически каждый день переписываемся. У нас даже есть традиция – поздравлять друг друга с новым днем. Вася Бендас время от времени выскакивает ко мне на какие-то съемки или озвучивание, но надолго оставаться не может. У него больная мама, поэтому в основном живет в своих Старых Кривотулах возле Ивано-Франковска.

– А как вам теперешний юмор?

– Я всегда говорю: если смешно – значит смешно, и тут не о чем спорить. Но не все мне близко. Зритель сам голосует – или кошельком, покупая билет на шоу, или кнопкой на телевизионном пульте. Почти как на выборах. Кстати, в свое время я так наигрался в политический юмор, что получил от него стойкий иммунитет. Помните проект "Большая гонка"? Меня как-то пригласили в один политический штаб и попросили придумать что-то под выборы. Ну, я и придумал концепцию, позвал коллег – и мы предложили ее телеканалу "1+1". Тогда каналом руководил Александр Роднянский. Кстати, название программы мы придумали вместе с ним, и именно он запустил проект в эфир как продюсер. И здесь мы тоже были первыми – до того в Украине не существовало сатирически-комедийного политического шоу такого формата.

Моя задача была придумать концепцию и понять, как все это должно работать. Дальше уже подключились политологи, сценаристы, режиссеры. А мне говорят: "Ну, если ты, Андриенко, такой умный – иди в кадр и играй". Вот пришлось перевоплощаться в разных политиков. Поэтому извините, если у Меркель или Витренко были мохнатые руки – других у меня не нашлось(смеется). Как эксперимент это было очень интересно. Но со временем политический юмор перестал меня увлекать. Я ушел из шоу – даже деньги, которые предлагали, не остановили. Мне всегда нравились визуальные истории и юмор, который живет долго – завтра, послезавтра, через десять лет.

Среди современных стендаперов есть очень талантливые ребята и девушки. Но часто, когда у человека заканчивается фантазия или шутки, почему-то в ход сразу идут маты. Хотя не надо сюда приплетать Леся Подервянского – это другая история. Помню, как он пришел в Театр на Подоле читать своего "Гамлета". Один очень известный актер тогда очень возмущался: "Шекспир с матом – это ужас!" А потом сам от смеха сползал на пол и хохотал громче всех в зале. Потому что Лесь – это отдельная планета. Там есть литература, образность, точность и интонация.

– Вы говорили, что политика вас не интересует. Но ведь был момент, когда вам предлагали идти в Верховную Раду.

– Но это была скорее авантюра и сплошной стеб. Во время второго созыва Верховной Рады мы решили сделать одну из серий "Шоу Долгоносиков" о выборах. И так заигрались, что кто-то сдуру предложил: а почему бы не пойти кандидатом в депутаты – чисто для популяризации шоу? И понеслось. Написали программу – абсолютный абсурд, чистое "против всех". И тут звонит Александр Роднянский: "Остановите Андриенко, потому что это уродство, не дай Бог, еще выборы выиграет. И что мы тогда будем делать?"(смеется).

А уже позже, во времена Януковича, ко мне пришли уже с реальным предложением. Как они уговаривали, какие деньги предлагали! Но я вежливо поблагодарил и отказался. Тогда они побежали к Данилко и начали уговаривать идти в политику Сердючку. Данилко сначала согласился, но все помнят, чем это закончилось – долго он в той истории не выдержал. Даже в УНИАН приходил в образе Сердючки – с гримом, костюмом, всем антуражем. А потом начались звонки, угрозы... Потому что когда заходишь в политику, надо понимать: там уже давно не шутки.

– Правда, что вы в свое время отказались от звания народного артиста?

– Понимаете, есть актеры в областных театрах, которые по десять-пятнадцать лет ждут этого звания. Люди всю жизнь проводят на сцене, тянут репертуар. А здесь ты только что получил заслуженного – и уже через год тебе дают народного. Мне кажется, это не совсем правильно. У своего друга, народного артиста Бориса Барского, когда получил звание, спросил: "Ну и какие привилегии, кроме народной любви, которая у тебя и так была?" Боря тяжело вздохнул и ответил: "Витя, ты не прав. А бесплатное место на кладбище?"(смеется). Я говорю: "Старая шутка. Я это еще от Богдана Бенюка слышал после того, как ему вручили народного.

Но знаете, что интересно? Когда я получил звание заслуженного артиста, люди начали искренне удивляться: "Как это – Андриенко и без звания?" А потом сразу: "Тогда чего не народный?" Кстати, еще во времена "Долгоносиков" у меня была забавная визитка: "Народный долгоносик Украины". И это, между прочим, не я придумал. Мой друг Игорь Крикунов, руководитель цыганского театра "Романс", как-то позвонил, мы о чем-то творчески спорили, и он вдруг выдал: "Ну ты, народный долгоносик Украины!" Мне это так понравилось, что напечатал себе такую визитку: "Народный долгоносик Украины". А ниже: "Телефон 01, 02. Факс 03"(смеется).

Звание заслуженного артиста я, честно говоря, получил почти случайно. В какое-то время мы очень много работали с Министерством образования и Министерством культуры над проектами для школьной программы. Началось все с "Ивана Силы". Моя детская кинолента вошла в школьную программу. И это было логично: современная украинская история для детей, а такого контента тогда катастрофически не хватало. Далее – еще были совместные работы.

И в этот период по телевизору вышла программа с моим интервью в поезде Киев-Мариуполь. Я тогда ехал туда со своим моноспектаклем "Мужчина перед зеркалом". И во время разговора меня журналисты спрашивают: "А какое у вас звание? Народное? Заслуженный?" А я отвечаю фразой персонажа из "Долгоносиков": "Еще не родился тот народ, который меня заслужил". Кто-то в министерстве это увидел и звонит: "Виктор, а у вас что, действительно нет звания?" Ну и после этого все как-то закрутилось и материализовалось.

Кстати, однажды мне уже должны были дать звание заслуженного артиста. А накануне я проводил 60-летие Романа Балаяна, и Роман Гургенович лично попросил меня вести вечер на суржике. Ну как я мог не выполнить просьбу мастера в его юбилей? А на следующий день в министерстве культуры собралась комиссия, которая решала вопрос о моем звании. И один очень известный человек заявил: "Пусть Андриенко сначала выучит украинский язык, а потом претендует на звание". Ирония судьбы в том, что уже через несколько часов мы встретились с ним на ужине в честь Балаяна. Поздоровались, и я тихонько прошептал на ухо: "Знаете, украинский язык я знаю лучше, чем народный артист Украины Коля Басков"(смеется).

– Известно, что снимаясь в шоу "Большая разница", вы годами жили между Киевом и Москвой. И предложения остаться в России поступали вам неоднократно. Почему каждый раз выбирали возвращение домой?

– Да, предлагали. Но я никогда этого по-настоящему не хотел. Для многих это выглядело как шанс: деньги, популярность. Но у меня всегда было ощущение, что это – не моя дорога. Я же через это уже проходил. Еще в 1985 году, когда мы вместе с Александром Цекало и Лолитой Милявской работали в Одесской филармонии, они пригласили меня в свой будущий проект "Академия". Саша очень уговаривал меня стать третьим участником их шоу. Я отказался, потому что это означало бы начинать все с нуля. А у меня уже была жена, маленький ребенок, вся моя жизнь – в Киеве. Потом эта история повторилась еще раз. Цекало снова предложил переехать в Москву – уже как телеведущему: вместе с Лолитой вести развлекательную программу на телеканале РТР. Я даже подписал контракт с Игорем Крутым. Саша тогда обрадовался: "Вот и хорошо. Будешь работать с Лолитой, а еще участвовать в нашем новом мюзикле "Норд-Ост". Проходишь без кастинга, мы уже роль тебе подобрали". Но я снова отказался. Хотя было неудобно перед Сашей – он меня рекомендовал. Но время показало, что принял правильное решение.

А уже когда началась "Большая разница", согласился какое-то время работать там. У меня здесь был очень непростой период. Сплошные преграды. Все, что делал, вдруг будто стало никому не нужным. А это страшное ощущение для творческого человека: твоими идеями пользуются, твои вещи цитируют, но самого тебя будто не существует. Как будто ты пустое место. В какой-то момент почувствовал негласный бойкот. Все это ужасно достало. Я психанул, послал всех и начал работать на Первом канале, мотаться между двумя странами. Но и тогда у меня не возникло желания остаться там. Моя жизнь – здесь, семья – здесь. Все мое – здесь. Даже уже в начале большой войны мне предлагали уехать – и в Европу, и в Америку. Я благодарил, но отвечал: "Нет". Как уж сложится жизнь – так и будет. Но здесь, дома.

– Общаетесь ли вы сейчас с Александром Цекало?

– Недавно я написал Ивану Урганту. Попросил передать Саше, что погиб его друг – Дима Тупчий, с которым они когда-то вместе учились в цирковом училище и работали на эстраде. И Ваня мне ответил, что все передал. Я поблагодарил – и этого достаточно.

– Как вы думаете, возможны ли нормальные отношения между нашими странами – хотя бы когда-нибудь в будущем?

– Слушай, я не пророк. И, наверное, никто до конца этого не знает. А знаете, что интересно? В конце 2013 года мою киноленту "Иван Сила" показывали в Москве на детском кинофестивале – на украинском языке. Мой соавтор Игорь Письменный делал синхронный перевод во время показа. Но так заговорился, что вдруг сам перешел на украинский. То есть начал переводить с украинского... на украинский. Потом спохватился и говорит в микрофон: "Стоп, там же другие слова должны быть!" А через мгновение добавил: "Я вижу, что и так все понятно. Потому что хорошему кино перевод не нужен".

– Вот сейчас много говорят о том, что "Остров сокровищ" было бы классно перевести на украинский.

– Сегодня мне как раз звонили по этому поводу. И я сказал: "Давайте". Но здесь есть несколько моментов, которые сначала надо пройти. Первый – юридический: разобраться с правами. Есть композитор, есть авторы текстов, есть люди, которые стояли у истоков проекта. Все это нужно нормально согласовать. Тем более, что украинская версия фактически уже существует. Все песни давно переведены на украинский язык. В свое время в Киевском театре оперетты уже шел спектакль на украинском. То есть материал не надо придумывать с нуля – он уже готов и ждет своего часа. Поэтому если от меня потребуется какая-то помощь – я только "за".

– Когда готовилась к интервью с вами, разговаривала с коллегой-журналисткой, и она, узнав о нашей встрече, сказала, что вы соседи по дому и тяжело пережили зиму – ваш дом был без отопления...

– "Шахед" упал прямо между домами – на нашей аллее. И, честно говоря, могло быть значительно страшнее. Его фактически остановили деревья. Если бы не они – даже не хочу думать, что могло бы произойти. Хотя и без того последствия были тяжелые: все побило, разбило... Очень непростая история. Да и что тут детализировать? Кто такое пережил – тот поймет без лишних слов. Но знаешь, что меня поразило больше всего? То, как объединился весь дом. Люди начали помогать друг другу так, как, возможно, в мирное время никогда бы не помогали. Где-то у бабушки прорвало трубу – все сразу прибежали. Надо было утеплять крышу – работали вместе. Создали общую группу в соцсетях, координировались, поддерживали друг друга.

И не представляете, какие люди тогда начали появляться. Первыми приехали ребята-метростроители – помогли просто невероятно. Потом спасатели из Винницы. После них – ребята из Николаева. А когда мы собрали деньги, чтобы хотя бы как-то отблагодарить, они отказались. Сказали: "Вам эти деньги нужнее". Я тогда понял: человечность никуда не исчезла. И я бесконечно благодарен всем службам и всем людям, которые были рядом. Потому что не знаю, как бы мы это пережили без поддержки.

– Скажите, а в материальном плане вам сейчас легко живется, учитывая, что работы у вас и теперь немало?

– Ну, работы хватает – это правда. Но, во-первых, далеко не вся эта занятость приносит деньги. А во-вторых... Ну как-то живем. Как и все – держимся, крутимся, стараемся не терять оптимизма. А в крайнем случае – еще и пенсия есть(смеется).

– Она такая, как заслуживаете?

– Ну, если мне дали четыре тысячи гривен пенсии, значит, видимо, именно столько я и "заслужил"(улыбается). Но, несмотря на все, верю: все будет хорошо. Всем – мира и добра!

