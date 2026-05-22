Осадчая в 'свадебном' платье за 150 000, а Брежнева – за 90 тыс. Сколько стоят образы украинских звезд в Каннах. Фото

Каннский кинофестиваль давно стал не просто одним из самых престижных мероприятий в мировой индустрии кино, но и грандиозным модным событием, ведь звезды выбирают лучшие образы, чтобы выйти на красную дорожку. Не стали исключением и украинские знаменитости, среди которых Екатерина Осадчая, Вера Брежнева, Даша Квиткова и Ирина Кудашова, которые засияли на дорожке в эффектных платьях.

Селебрити выбрали для себя наряды в кардинально разных стилях, однако их объединяла одна важная деталь – каждый лук был создан отечественными брендами. Сколько стоили образы представительниц украинского шоу-бизнеса в Каннах читайте в материале OBOZ.UA.

Екатерина Осадчая

Телеведущая предстала перед публикой в элегантном белом платье с открытыми плечами от украинского бренда свадебной одежды Balykina. Корсет наряда прекрасно подчеркнул изящную талию Екатерины Осадчей, а объемная фатиновая юбка добавила ее внешнему виду нотку драматичности. Платье, стоимость которого составляет 154 тысячи гривен, звезда дополнила высокими черными перчатками и сумочкой.

Ведущая сделала вневременную укладку – голливудские локоны, а внешность подчеркнула нюдовым макияжем, создав акцент на взгляде.

Даша Квиткова

Блогер засияла на красной дорожке Каннского кинофестиваля в эффектном асимметричном образе. Инфлюенсер выбрала платье от отечественного бренда Umahanova за 52 тысячи гривен, которое имеет расклешенный силуэт, глубокий разрез на юбке, открытую спину и небольшой шлейф, что в сочетании имеют непревзойденный вид. Уникальности наряду добавляют ручная вышивка и декор из бисера.

Вера Брежнева

Певица одела на торжественное событие нежное шелковое платье с открытыми плечами и структурированным корсетом, что сделал акцент на талии. Драпировка на бедрах создала плавный переход от фактурного верха к юбке мягкого силуэта, а шлейф добавил образу артистки шика.

На красную дорожку Брежнева вышла в наряде от украинского бренда свадебной одежды Rouvell за почти 92 тысячи гривен. Платье она дополнила ожерельем и массивным кольцом, которое надела на безымянный палец.

Ирина Кудашова

Актриса предстала перед публикой в Каннах в цветочном образе. Ирина Кудашова нарядилась в розовое платье от бренда Milla Nova стоимостью 67 200 гривен, главной "изюминкой" которого стала фактурная юбка, будто покрытая крупными розами. Нежный образ знаменитость дополнила изящными аксессуарами, а передние пряди волос собрала назад, чтобы открыть лицо.

