Осадчая в "свадебном" платье за 150 000, а Брежнева – за 90 тыс. Сколько стоят образы украинских звезд в Каннах. Фото
Каннский кинофестиваль давно стал не просто одним из самых престижных мероприятий в мировой индустрии кино, но и грандиозным модным событием, ведь звезды выбирают лучшие образы, чтобы выйти на красную дорожку. Не стали исключением и украинские знаменитости, среди которых Екатерина Осадчая, Вера Брежнева, Даша Квиткова и Ирина Кудашова, которые засияли на дорожке в эффектных платьях.
Селебрити выбрали для себя наряды в кардинально разных стилях, однако их объединяла одна важная деталь – каждый лук был создан отечественными брендами. Сколько стоили образы представительниц украинского шоу-бизнеса в Каннах читайте в материале OBOZ.UA.
Екатерина Осадчая
Телеведущая предстала перед публикой в элегантном белом платье с открытыми плечами от украинского бренда свадебной одежды Balykina. Корсет наряда прекрасно подчеркнул изящную талию Екатерины Осадчей, а объемная фатиновая юбка добавила ее внешнему виду нотку драматичности. Платье, стоимость которого составляет 154 тысячи гривен, звезда дополнила высокими черными перчатками и сумочкой.
Ведущая сделала вневременную укладку – голливудские локоны, а внешность подчеркнула нюдовым макияжем, создав акцент на взгляде.
Даша Квиткова
Блогер засияла на красной дорожке Каннского кинофестиваля в эффектном асимметричном образе. Инфлюенсер выбрала платье от отечественного бренда Umahanova за 52 тысячи гривен, которое имеет расклешенный силуэт, глубокий разрез на юбке, открытую спину и небольшой шлейф, что в сочетании имеют непревзойденный вид. Уникальности наряду добавляют ручная вышивка и декор из бисера.
Вера Брежнева
Певица одела на торжественное событие нежное шелковое платье с открытыми плечами и структурированным корсетом, что сделал акцент на талии. Драпировка на бедрах создала плавный переход от фактурного верха к юбке мягкого силуэта, а шлейф добавил образу артистки шика.
На красную дорожку Брежнева вышла в наряде от украинского бренда свадебной одежды Rouvell за почти 92 тысячи гривен. Платье она дополнила ожерельем и массивным кольцом, которое надела на безымянный палец.
Ирина Кудашова
Актриса предстала перед публикой в Каннах в цветочном образе. Ирина Кудашова нарядилась в розовое платье от бренда Milla Nova стоимостью 67 200 гривен, главной "изюминкой" которого стала фактурная юбка, будто покрытая крупными розами. Нежный образ знаменитость дополнила изящными аксессуарами, а передние пряди волос собрала назад, чтобы открыть лицо.
Ранее OBOZ.UA рассказал сколько стоят вышиванки украинских звезд.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!