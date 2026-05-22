В Венгрии прогремел взрыв на заводе крупнейшей нефтегазовой компании MOL: есть погибший и пострадавшие. Фото

В венгерском Тисауйвароше произошел взрыв и пожар на нефтеперерабатывающем заводе MOL, в результате чего погиб один человек, еще девять получили ожоги. Пожар удалось локализовать и потушить.

Видео дня

Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Он сообщил, что на место инцидента уже отправился министр энергетики Иштван Капитань.

"По неподтвержденной информации, девять человек получили ранения, у них ожоги второй степени", – написал он в Facebook.

Взрыв в Венгрии

После инцидента MOL опубликовал заявление, в котором отметил, что авария произошла во время перезапуска установки на заводе Olefin 1 на объекте MOL Petrolkémia в Тисауйвароше.

"Пожар локализовали пожарные, и сейчас продолжается тушение. В результате инцидента есть несколько тяжело раненых и один погибший. Эксперты расследуют обстоятельства аварии", – приводит заявление Telex.

Мэр Тисауйвароша Дьердь Фюлеп сообщил изданию, что пожар удалось потушить. Национальная служба спасения Венгрии, в свою очередь, сообщила, что на место аварии отправились несколько спасательных подразделений, в том числе три пожарных вертолета.

Напомним, 19 мая в российском Ярославле объявили воздушную тревогу, после чего в регионе прогремели многочисленные взрывы. Украинские БПЛА атаковали на территории области нефтеперерабатывающий завод.

Как сообщал OBOZ.UA, практически все крупные нефтеперерабатывающие заводы в центральной России сейчас либо полностью остановлены, либо сократили производство топлива после атак украинских беспилотников в последние дни.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!