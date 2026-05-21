У Тины Кароль за 70 тысяч, а у Марины Боржемской в 14 раз дешевле: сколько стоят вышиванки украинских звезд. Фото

В четверг, 21 мая, украинцы отмечают важный праздник – День вышиванки, который призван сохранить давние традиции создания и ношения этнической одежды. По этому случаю каждый год тысячи граждан нашей страны одевают красивые вышитые рубашки, которые стилизуют в соответствии с современными тенденциями моды, или же комбинируют с полноценными национальными образами, а исключением не являются и звезды отечественного шоу-бизнеса.

Знаменитости вышли на связь в своих социальных сетях, чтобы поздравить сограждан с праздником. Они нарядились в невероятные вышиванки с символическими орнаментами, о стоимости которых расскажет OBOZ.UA.

Тина Кароль

Певица поделилась фотографией в роскошном платье с цветочной вышивкой от дизайнера Роксоланы Богуцкой. Благодаря приталенному силуэту и сложному крою наряд прекрасно подчеркнул фигуру Тины Кароль, а объемные рукава добавили интересной формы. Как указано на официальном сайте, стоимость изделия составляет 1600 долларов (более 70 тысяч гривен).

Марина Боржемская

Фитнес-тренер обратилась к украинцам с теплыми словами в праздничный день и пожелала, чтобы в сердцах сограждан жила любовь к Украине, а в душе – вера, сила и свет. Она поделилась фотографией в элегантном льняном платье от бренда "Калина", задекорированном нежной вышивкой с изображением роз и незабудок. Образ Марины Боржемской стоит 4 950 гривен.

Владимир Остапчук

Шоумен нарядился в бежевую вышиванку "Зозуля" от Foberini стоимостью 10 300 грн. Возле воротничка рубашки красными нитками вышиты птицы и цветы, а горловина обрамлена ручными стежками.

Григорий и Кристина Решетники

Ведущий вышел на связь в Instagram-stories, показав всю свою семью в национальных образах. Григорий и Кристина Решетники нарядились в рубашки от бренда Tapppir, покрытые разноцветной вышивкой с изображением звезд и ангелов. Стоимость изделий составляет по 8 тысяч гривен.

Анна Неплях

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2021" обнародовала серию фотографий в платье с национальными мотивами, которую подписала: "И каждый раз, одевая вышиванку, я чувствую каждый стежок кожей, как воссоединение генетического кода с плотью и кровью. С днем вышиванки!".

Анна Неплях предстала перед камерой в образе за 31 700 гривен от EmbroideredGem. Платье сочетает традиционный украинский орнамент и современный стиль, благодаря чему легко впишется в повседневный гардероб.

Злата Огневич

Исполнительница нарядилась в элегантную полтавскую рубашку с белой вышивкой от бренда Etnodim. Широкие рукава наряда задекорированы сеткой из ромбов, в каждый из которых вписано деревце, а на груди расположена вышивка с мотивом звезды. Такая рубашка обошлась Огневич в 12 400 гривен.

Джамала

По случаю важного праздника Джамала поделилась несколькими фотографиями в вышитых рубашках. На одном из кадров она позировала в бежевой вышиванке от Etnodim Slovo за 8 400 грн, посвященной художникам эпохи расстрелянного возрождения, которые оказались в ловушке легендарного харьковского дома, спроектированного в форме буквы "С".

