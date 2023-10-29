Определились четыре финалиста 'Голоса страны', которые будут бороться за звание лучшего вокалиста страны

В грандиозном финале европейского 13-го сезона "Голоса страны" определилась четверка лучших, по мнению зрителей, конкурсантов. Всего до этого этапа дошли 8 вокалистов, но после выступления каждого из них количество финалистов сократилось вдвое.

OBOZ.UA следит за эфиром и ведет его текстовую онлайн-трансляцию, где фиксирует интереснейшие события грандиозного европейского финала.

Во второй этап финального выпуска прошли:

– Анастасия Чабан "STASYA" (команда Ивана Клименко)

– Юрий Городецкий (команда Нади Дорофеевой)

– Кристина Старикова (команда Юлии Саниной)

– Михаил Панчишин (команда Артема Пивоварова)

Видео дня

По состоянию на второй этап выбыли Майрамик Авоян, Галина Печенежская, Влад Пелих и Роман Панченко.

Ранее OBOZ.UA также писал, что открывала финал 18-летняя участница из команды Нади Дорофеевой Майрамик Авоян, которая исполнила песню Euphoria. С этой композицией в 2012 году шведская звезда Лорин победила на Евровидении.

Также мы рассказывали, как в финале выступил воин ВСУ Юрий Городецкий, исполнивший нежную композицию Квитки Цисык. Еще OBOZ.UA писал, как спел самый молодой финалист проекта Владислав Пелих, родом из небольшого ныне оккупированного городка на Запорожье.

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