Опирался на зонтик: король Чарльз III появился на публике с женой, спрятав голову в высоком цилиндре. Фото

Накануне король Великобритании Чарльз III с королевой-консортом Камиллой провели первую в 2024 году традиционную вечеринку в саду. Правитель, недавно раскрывший свой диагноз – онкологию – предстал перед тысячами гостей в сером костюме, который дополнял нежный голубой жилет.

Монарх выглядел довольным и жизнерадостным, однако почему-то опирался на зонтик, спускаясь к подданным и родным. Возможно, 75-летнему королю стало труднее ходить. Как пишет People, на празднике также присутствовали принцесса Анна, принц Эдвард, Софи, герцогиня Эдинбургская, герцог и герцогиня Глостерские.

Чарльз III имел не только зонтик, дополнивший его образ в солнечный день, но и высокий цилиндр на голове. За ним правитель прятал лицо от палящего солнца.

Общаясь с гостями, монарх снял головной убор, но не отложил зонт, каждый раз опираясь на него во время ходьбы и стоя на одном месте.

Напомним, что о болезни короля стало известно несколько месяцев назад, примерно в то же время, когда о раке узнала его невестка Кейт Миддлтон. Многие королевские обязательства за Его Величество сейчас выполняет жена, вызывающая восхищение у британцев.

Чарльз III в большинстве своем проводит все встречи в закрытом формате и в пределах дворца, однако иногда все же выходит к британцам. Во время одного такого случая он намекнул, кто в семье больше всего заботится о здоровье короля.

Ранее OBOZ.UA писал, что Чарльз ІІІ вернулся к исполнению общественных обязанностей со слезами на глазах.

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