Король Чарльз ІІІ вернулся к исполнению общественных обязанностей со слезами на глазах. Трогательные фото

Король Великой Британии Чарльз III не смог сдержать эмоций. Во вторник, 30 апреля монарх вернулся к исполнению своих обязанностей после того, как у него был диагностирован рак.

Чарльз вместе с королевой Камиллой посетили онкологический центр университетского колледжа Макмиллан в Лондоне, чтобы встретиться с персоналом и пациентами после того, как врачи сказали, что они удовлетворены его прогрессом после прохождения лечения. Об этом сообщает The Mirror.

Во время визита король находился в хорошем настроении. Он узнал некоторые из новейших методов лечения, пообщался с больными, которые проходят химиотерапию, а также познакомился со специалистами. Когда монарха спросили о его здоровье, он сказал одному пациенту: "Со мной все хорошо, спасибо, не так уж плохо".

Это событие свидетельствует о положительном прогрессе королевской особы после почти трех месяцев амбулаторного лечения рака. Чарльз был покровителем Macmillan Cancer Support более 20 лет, и теперь стало известно, что теперь он также присоединился к организации Cancer Research UK, которая посвящена спасению жизней посредством исследований, влияния и информации. Сегодняшний визит направлен на повышение осведомленности о важности ранней диагностики рака.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Чарльз ІІІ показал, кто в доме хозяин: в разговоре с подданными намекнул, чьи инструкции помогают ему бороться с раком. Детальнее – в нашем материале.

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