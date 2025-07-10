'Они спасли лето!' Легендарные 'Время и Стекло' впервые за пять лет выпустили хит, который рвет тренды: что особенного в песне 'Смак-печаль'

Пять лет назад дуэт DOROFEEVA и POSITIFF попрощался со сценой в составе группы "Время и Стекло". Их песни были саундтреком для тысяч молодых украинцев, а клипы – трендсетерами YouTube. И вот – неожиданное, но долгожданное возвращение: 9 июля артисты презентовали совместный трек "Смак-печаль", который уже за первые сутки стал вирусным.

Видео дня

Сингл мгновенно попал в топ-20 трендов YouTube и занял 16-ю строчку. Всего за 20 часов после релиза трек собрал более 60 тысяч прослушиваний на YouTube и сотни комментариев. В комьюнити это уже называют не просто дуэтом, а "песней лета" с ностальгическим вайбом и новым звучанием. В треке есть многочисленные отсылки к прошлым хитам группы – слушатели узнают знакомые фразы, стилистику и даже интонации.

"Смак-печаль" должен был получить и визуальную поддержку – премьера клипа была запланирована на 10 июля. Но из-за массированной российской ракетной атаки на Украину артисты решили перенести выход видео. Зато песня стала частью благотворительной акции – возможно, даже более важной, чем клип.

Однако уже в 10:30 видеодорожка появилась на платформе.

Перед релизом песни артисты запустили сбор средств в рамках инициативы "Тихие ночи" на платформе UNITED24. За донат в 50 гривен 50 копеек фанаты могли получить уникальный благотворительный скин в приложении monobank, а также шанс выиграть вещи из истории группы и новый мерч.

И уже менее чем за два часа после старта сбора было собрано более 500 тысяч гривен. DOROFEEVA также сообщила в InstaStories, что после 200 тысяч донатов разыграют эксклюзивный бокс с мерчем и айтемами из нового клипа. Среди всех участников акции также разыграют 10 сувенирных карточек monobank с автографами артистов.

Поклонники заподозрили возможное воссоединение еще задолго до релиза. Причиной стали видео-намеки: POSITIFF опубликовал юмористический ролик, где вместе с шоуменом Дмитрием Коляденко гадает на картах Таро. В предсказании говорилось о "девушке из прошлого", "связи через годы" и появлении знака. И он появился – знакомое сердечко в стилистике, которую часто использует DOROFEEVA.

Впоследствии и сама певица присоединилась к игре – в ее ролике она видит POSITIFF везде. Соцсети взорвались: поклонники уверены, что это не просто фит, а реальный камбэк "Время и Стекло". Надя в свое время уже говорила в интервью, что не исключает такую возможность, однако конкретных дат не называла.

Новый трек – доказательство того, что несмотря на изменения в жизни обоих артистов, их химия все еще работает. В комментариях слушатели не сдерживают эмоций:

"Так выпадет карта" – какие же это только легендарные слова!"

"POSITIFF капец как подходит петь на украинском, такой у него потенциал!"

"Я ждала этого 5 лет!"

"От песни веет ностальгией, хоть и чувствуется, что каждый из них изменился".

"Смак-печаль" – это совсем не о грусти, это о кайфе, драйве и том фирменном вайбе, по которому мы так соскучились! Спасибо вам за эту премьеру, она уже в сердце, а скоро будет и во всех топах!"

"Надюшка, Лешка, спасибо за детство, спасибо за этот хит, вы спасли наше лето".

Ранее OBOZ.UA писал, что Тина Кароль забила тревогу из-за ИИ-песен с российским следом, которые заполонили украинские чарты. В YouTube все чаще появляются композиции, которые быстро набирают миллионы просмотров, несмотря на отсутствие содержания, авторства или культурной ценности.

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