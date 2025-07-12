'Они были не просто друзьями'. Дочь Виктора Ющенко рассказала о связи отца с умершим Игорем Покладом

Третий президент Украины Виктор Ющенко находился в дружеских отношениях с семьей выдающегося украинского композитора Игоря Поклада. Об этом стало известно на прощании с легендарным музыкантом, которое состоялось в пятницу, 11 июля, в Национальной филармонии Украины в Киеве.

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В разговоре с OBOZ.UA дочь Виктора Ющенко Виталина рассказала о том, как тепло проходили встречи их семей. А также – о многолетней связи ее папы с композитором Покладом, которая основывалась на общих духовных ценностях.

В частности, Виталина Ющенко вспомнила последнюю встречу ее отца с Игорем Покладом. Третий президент Украины лично приехал поздравить легендарного композитора с 83-летием. Празднование состоялось в уютной камерной атмосфере – в кругу близких в доме художника. На этой встрече присутствовала и Виталина.

"Это был какой-то невероятный день рождения, – вспоминает дочь Ющенко. – Папа поздравил Игоря Дмитриевича по телефону, а его жена Светлана вскомандувала: "Ну так приезжайте". Мы тихонько просидели несколько часов и просто слушали-слушали рассказы хозяина дома. Это была очень теплая и долгая встреча. Мне жаль, что такие теплые встречи случались нечасто. Но в то же время искренне радуюсь, что они были в нашей жизни. Мы время от времени наведывались к ним в гости. Всех домашних любимцев Игоря Дмитриевича знали поименно".

"В последнее время мы часто переписывались со Светланой, поддерживали друг друга, – рассказывает дочь Ющенко. – Мы знали, что Игорю Дмитриевичу стало хуже, что он попал в больницу... Знаете, я уверена: если бы не эта проклятая война, развязанная так называемыми соседями, Игорь Дмитриевич до сих пор жил бы, творил – и подарил бы нам еще не одну легендарную песню".

"В нашей семье ни один праздник не проходит без песен Игоря Дмитриевича. Если спросите, какая из них больше всего по душе – не смогу ответить, потому что все они необыкновенные. Это как спросить: кого больше любишь – маму или папу? Но если таки выбрать, то, пожалуй, это "Чарівна скрипка". Сам по себе это очень щемящий инструмент, а в исполнении Нины Матвиенко – песня звучит просто фантастически, неземно", – добавляет Виталина Ющенко.

"Сегодня папа общался со Светланой. Очень хотел прийти, но, к сожалению, обстоятельства сложились иначе, – рассказывает Виталина. – Вся наша семья искренне передала соболезнования родным Игоря Дмитриевича. О его смерти сообщила папе я. Позвонила и сказала: "Не стало еще одной жемчужины..." Что он ответил? В последнее время папа стал очень сентиментальным. Когда молчит – я уже все понимаю. Потом он позвонил Светлане".

"Какими были отношения моего отца и Игоря Поклада? Были ли они друзьями? А кто такой друг? Каждый вкладывает в это слово что-то свое. Но по тем ценностям, которые их объединяли, они были даже не просто друзьями – они были братьями. Звонили ли звонили друг другу каждый день? Нет. Но всегда появлялись друг для друга тогда, когда кому-то из них это было нужно", – добавила она.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о последнем разговоре Игоря Поклада с Виктором Ющенко о войне и пророческих словах композитора перед уходом.

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