'Она там такая не одна'. Победитель 'Х-Фактора' Алексей Кузнецов рассказал о своей бабушке, которая принципиально говорит на украинском в Донецке

Первый победитель талант-шоу "Х-Фактор" на СТБ Алексей Кузнецов растрогал откровенной историей о своей бабушке, которая уже много лет живет в Донецкой области и даже в условиях оккупации не изменяет украинскому языку. По словам артиста, его родственница переехала в Донецк из Винницкой области еще задолго до войны – и с тех пор принципиально говорит только на украинском.

Бабушка певца имеет в Донецке собственный дом и, несмотря на опасность и сложные обстоятельства, отказывается выезжать. Об этом Алексей Кузнецов рассказал в интервью OBOZ.UA.

Артист признался, что именно бабушка стала для него примером языковой стойкости. Даже переехав в Донецк, она принципиально общается исключительно на украинском: "В нашей семье с детства звучали оба языка. Хотя большинство населения общалось – да, на русском. Но украинский мы тоже знали – я изучал его в школе, он никогда не был для меня чужим. Моя бабушка из Винницкой области вообще принципиально всю жизнь говорит только на украинском, даже несмотря на то, что много лет живет в Донецкой области".

"У нее свой дом, вся жизнь там. Она не захотела выезжать, – продолжил Алексей. – И она – да, до сих пор говорит на украинском в Донецке. Никогда не переходила на другой язык. И она там такая не одна, поверьте".

Донетчина для Алексея Кузнецова – это уже не место силы, а скорее территория воспоминаний, в которых остались не города и улицы: "Тянет ли меня туда? Откровенно – нет. Люди тянут, конечно. А город сам по себе – нет. Без близких он как-то потерял смысл. Конечно, можно было бы пройтись, посмотреть, как он сейчас выглядит... Но я понимаю, что в главном там ничего не изменилось. Многих людей, которых я знал, там уже нет – мое поколение в основном уехало. Я общаюсь фактически только с бабушкой и с несколькими очень близкими людьми, которые там остались".

Сейчас Алексей живет в США вместе с семьей, но даже за океаном украинский язык не стал для него лишь воспоминанием: "У меня никогда не было внутреннего конфликта с языком. Я всегда легко переключался – в зависимости от среды. Конечно, когда живешь за границей, что-то может немного "стираться": слова, какие-то интонации, нюансы. Но в целом украинский для меня – живой. Сейчас в США мы с женой в повседневной жизни больше общаемся на английском, так же и сын. Но дома мы читаем ему украинские книжки, народные сказки".

