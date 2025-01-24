'Она хотела быть номинированной': стало известно, как Анджелина Джоли отреагировала на провал на 'Оскаре'

Голливудская актриса Анджелина Джоли расстроилась из-за того, что не была номинирована на премию "Оскар" за роль Марии Каллас, в которую вложила душу. Знаменитость признавалась, что ей пришлось долго учиться петь, чтобы сняться в байопике "Мария" от Netflix.

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Инсайдеры сообщили Рage Six, что актриса была опустошена, когда Премия Гильдии киноактеров США и Академия кинематографических искусств и наук объявили претендентов. В Netflix тоже остались недовольны тем, что лента не была номинирована на "Оскар" в категории "Лучший фильм".

"Анджелина опустошена. Посмотрите на работу, которую она проделала из-за фильма. Она хотела быть номинированной, – сообщил источник. – Она посетила шоу Джимми Фэллона, свое первое вечернее шоу за более чем десять лет. Она даже посетила премию Gotham и снялась для всех этих обложек".

Еще один источник сообщил, что Джоли не была выдвинута на "Оскар" из-за шумихи вокруг ее скандального развода с Брэдом Питтом. По словам инсайдера, в Голливуде поддерживают актера и не собираются выступать против него.

Питт и Джоли окончательно оформили свой развод в декабре. Напряженная судебная тяжба длилась в течение восьми лет. По словам адвоката Джеймса Саймона, актриса из-за этого "вымотана".

В этом году на "Оскар" за лучшую женскую роль были выдвинуты Майки Мэдисон ("Анора", Фернанда Торрес ("Я все еще здесь"), Деми Мур ("Субстанция"), Карла София Гаскон ("Эмилия Перес") и Синтия Эриво ("Злая").

Джоли получала премию в номинации "Лучшая актриса второго плана" за роль в фильме "Прерванная жизнь" в 2000 году. В 2009-м она была выдвинута на "Оскар" в категории "Лучшая актриса" за фильм "Подмена". В 2013 году она также получила награду имени Джина Хершолта.

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