'Она была моей героиней': Джордж Клуни потерял сестру и раскрыл ее смертельную болезнь

Старшая сестра голливудского актера Джорджа Клуни – Аделия "Ада" Зайдлер – умерла в возрасте 65 лет после борьбы с онкологическим заболеванием. О ее смерти стало известно в пятницу, 19 декабря.

Информацию подтвердило издание People со ссылкой на семью. Джордж Клуни в комментарии медиа впервые публично рассказал о смертельной болезни сестры и назвал ее своей героиней, отметив ее мужество и силу духа во время борьбы с раком.

"Моя сестра Ада была моей героиней. Она боролась с раком, проявляя мужество и юмор. Я никогда не встречал никого настолько храброго. Амаль и я будем очень скучать по ней", – сообщил Джордж Клуни.

Саму форму рака, с которым боролась женщина, актер не сообщает.

Согласно некрологу, Аделия Зайдлер умерла мирно, находясь в окружении близких людей в больнице в Эджвуде, штат Кентукки, США. Она была родом из города Огаста, штат Мэн, где много лет жила и работала.

Что известно о сестре Клуни

Аделия Зайдлер родилась 2 мая 1960 года в Лос-Анджелесе в семье журналиста и телеведущего Ника Клуни и писательницы Нины Брюс Уоррен. Ее назвали в честь прабабушки.

Уже с детства Ада проявляла интерес к искусству и учебе. В старшей школе ее академические достижения позволили ей получить стипендию Национальной премии за заслуги. Она была активной участницей местного книжного клуба.

Ада не ограничивалась только учебой. Она несколько лет преподавала искусство в начальной школе Огастийской независимой школы, была членом Художественной гильдии Огасты и даже занимала должность главного маршала ежегодного Белого Рождественского парада в городе.

После окончания колледжа в Луисвилле и Северном Кентукки Аделия работала бухгалтером, однако всегда оставалась человеком искусства и культуры.

14 марта 1987 года она вышла замуж за Нормана Зайдлера, капитана армии США в отставке. Церемония состоялась в Огасте при участии семьи и значительной части местной общины. Во время свадьбы Джордж Клуни читал отрывки из Писания, а тетя Розмари Клуни исполнила романтическую песню для молодоженов. Ада и Норман воспитали двоих детей – Ника Зайдлера и Эллисон Зайдлер Херолагу.

Несмотря на свою частную жизнь, Ада присутствовала на важных событиях семьи, в частности на свадьбе Джорджа Клуни и Амаль в Венеции 27 сентября 2014 года. Она оставалась близкой к брату и его жене на протяжении всей жизни.

