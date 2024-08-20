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"Он очень груб": стало известно, как королева Елизавета II относилась к Дональду Трампу

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
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'Он очень груб': стало известно, как королева Елизавета II относилась к Дональду Трампу

Покойная королева Великобритании Елизавета II часто устраивала официальные приемы представителей разных государств в Букингемском дворце. Бывший президент США Дональд Трамп несколько раз являлся гостем лондонской резиденции монархини, однако она считала его грубым человеком.

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Об этом рассказал английский писатель Крейг Браун в новой биографической книге "Путешествие вокруг королевы", пишет Daily Mail. По словам автора, Ее Величеству не нравилось то, что политик часто нарушал правила установленного протокола.

"Он очень груб": стало известно, как королева Елизавета II относилась к Дональду Трампу

Литератор рассказал: через несколько недель после встречи с Дональдом Трампом, во время обеда Елизавета II призналась одному из присутствующих, что считает американского государственного деятеля "очень грубым". Особое возмущение монархини вызвало то, как 78-летний мужчина постоянно бросал взгляд через ее плечо, словно ища более интересную личность.

"Он очень груб": стало известно, как королева Елизавета II относилась к Дональду Трампу

Кроме того, по словам писателя, представительница королевской семьи Великобритании считала, что между Дональдом Трампом и его супругой Меланией присутствует "особая договоренность", поскольку она не видела других причин, почему они до сих пор вместе.

Первая встреча чиновников состоялась в 2018-ом, через год после инаугурации 45-го президента США. Поскольку тогда репутация Дональда Трампа была достаточно сомнительной, официальный прием не идентифицировали как "государственный визит", назвав "рабочим". Действо проходило в Виндзорском замке за чашкой чая, при отсутствии других высокопоставленных членов королевской семьи. Тогда политик заставил Елизавету II ждать его в течение 10 минут в жаркий день, что явилось первым нарушением общепринятых норм.

"Он очень груб": стало известно, как королева Елизавета II относилась к Дональду Трампу

Следующий визит государственного деятеля в Букингемский дворец стал более торжественным. Ее Величество пригласило на официальный обед своих детей. В целом мероприятие прошло спокойно, однако в конце встречи бывший президент США произнес тост, назвав монархиню "большой, большой женщиной" и положил руку на спину Елизаветы II, чем снова нарушил королевский протокол.

"Он очень груб": стало известно, как королева Елизавета II относилась к Дональду Трампу

Со своей стороны, Дональд Трамп убежден, что всегда был любимым гостем королевы.

"Есть те, кто скажет, что никогда не видел, чтобы королева проводила время лучше и живее. Я чувствую, что знаю ее так хорошо, и она, конечно, знает меня очень хорошо сейчас, поэтому у нас очень хорошие отношения с Великобританией ", – рассказал политик.

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