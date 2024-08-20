'Он очень груб': стало известно, как королева Елизавета II относилась к Дональду Трампу

Покойная королева Великобритании Елизавета II часто устраивала официальные приемы представителей разных государств в Букингемском дворце. Бывший президент США Дональд Трамп несколько раз являлся гостем лондонской резиденции монархини, однако она считала его грубым человеком.

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Об этом рассказал английский писатель Крейг Браун в новой биографической книге "Путешествие вокруг королевы", пишет Daily Mail. По словам автора, Ее Величеству не нравилось то, что политик часто нарушал правила установленного протокола.

Литератор рассказал: через несколько недель после встречи с Дональдом Трампом, во время обеда Елизавета II призналась одному из присутствующих, что считает американского государственного деятеля "очень грубым". Особое возмущение монархини вызвало то, как 78-летний мужчина постоянно бросал взгляд через ее плечо, словно ища более интересную личность.

Кроме того, по словам писателя, представительница королевской семьи Великобритании считала, что между Дональдом Трампом и его супругой Меланией присутствует "особая договоренность", поскольку она не видела других причин, почему они до сих пор вместе.

Первая встреча чиновников состоялась в 2018-ом, через год после инаугурации 45-го президента США. Поскольку тогда репутация Дональда Трампа была достаточно сомнительной, официальный прием не идентифицировали как "государственный визит", назвав "рабочим". Действо проходило в Виндзорском замке за чашкой чая, при отсутствии других высокопоставленных членов королевской семьи. Тогда политик заставил Елизавету II ждать его в течение 10 минут в жаркий день, что явилось первым нарушением общепринятых норм.

Следующий визит государственного деятеля в Букингемский дворец стал более торжественным. Ее Величество пригласило на официальный обед своих детей. В целом мероприятие прошло спокойно, однако в конце встречи бывший президент США произнес тост, назвав монархиню "большой, большой женщиной" и положил руку на спину Елизаветы II, чем снова нарушил королевский протокол.

Со своей стороны, Дональд Трамп убежден, что всегда был любимым гостем королевы.

"Есть те, кто скажет, что никогда не видел, чтобы королева проводила время лучше и живее. Я чувствую, что знаю ее так хорошо, и она, конечно, знает меня очень хорошо сейчас, поэтому у нас очень хорошие отношения с Великобританией ", – рассказал политик.

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