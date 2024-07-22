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Елизавета II что-то знала? 6 слов, которые сказала королева Великобритании об отношениях Гарри и Меган Маркл

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
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Елизавета II что-то знала? 6 слов, которые сказала королева Великобритании об отношениях Гарри и Меган Маркл

О неприязни покойной королевы Великобритании Елизаветы II к избраннице, Меган Маркл, своего внука принца Гарри было известно давно. Ее Величество боялось, что удивительно эмоциональный внук потеряет рассудок, хотя в начале отношений пары верила, что девушка сможет сделать вклад в королевскую семью, ведь работала актрисой.

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После общественного резонанса Елизавета II начала беспокоиться из-за постоянной клеветы на семью. Как пишет Telegraph, из-за этого монархиня предупредительно произнесла меткую фразу из 6 слов в первые дни после женитьбы.

Елизавета II что-то знала? 6 слов, которые сказала королева Великобритании об отношениях Гарри и Меган Маркл

Стоит отметить, что именно на английском языке она произнесла 6 слов, а при переводе на русский – 5. Звучит она так: "Возможно, Гарри немного слишком влюблен".

Об этом рассказал Джайлз Брандрет, телеведущий и королевский эксперт, близкий к семье монархов. По его словам, королева сначала была рада избраннице принца Гарри и возлагала большие надежды на вклад американской актрисы в общественную жизнь. Впрочем, после того, как несколько сотрудников покинули службу, а затем появились заявления об издевательствах, которые отрицали юристы герцогини, Ее Величество выразило свое беспокойство.

Елизавета II что-то знала? 6 слов, которые сказала королева Великобритании об отношениях Гарри и Меган Маркл

"Единственной обеспокоенностью королевы в первые дни брака Сассекского было то, что она поинтересовалась у своего друга,"возможно, Гарри немного слишком влюблен". На этом она, насколько мне известно, не проронила ни слова в адрес новой герцогини Сассекской", – сказал Брандет.

Как пишет Daily Express со ссылкой на биографическую книгу "Елизавета: интимный портрет", покойная Королева любила Меган и делала "все, чтобы она чувствовала себя желанной гостьей". Она предлагала ей "продолжать быть актрисой". Однако Меган Маркл захотела почувствовать себя в новой профессии и потребовала отойти от карьеры ради королевских обязанностей.

Елизавета II что-то знала? 6 слов, которые сказала королева Великобритании об отношениях Гарри и Меган Маркл

После похорон Елизаветы II 14 октября 2022 года Меган Марк ни ногой не ступила на британскую землю даже когда ее муж приезжал на важные события в Англию. В настоящее время герцогиня живет с принцем Гарри и двумя детьми в США.

Ранее OBOZ.UA писал, что Меган Маркл разорвала связи с родным отцом в 2018 году, когда, из-за двух сердечных приступов, он не смог провести ее под венец на свадьбе с принцем Гарри. Поэтому мужчина даже не получает поздравления с днем рождения.

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