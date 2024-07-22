Елизавета II что-то знала? 6 слов, которые сказала королева Великобритании об отношениях Гарри и Меган Маркл

О неприязни покойной королевы Великобритании Елизаветы II к избраннице, Меган Маркл, своего внука принца Гарри было известно давно. Ее Величество боялось, что удивительно эмоциональный внук потеряет рассудок, хотя в начале отношений пары верила, что девушка сможет сделать вклад в королевскую семью, ведь работала актрисой.

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После общественного резонанса Елизавета II начала беспокоиться из-за постоянной клеветы на семью. Как пишет Telegraph, из-за этого монархиня предупредительно произнесла меткую фразу из 6 слов в первые дни после женитьбы.

Стоит отметить, что именно на английском языке она произнесла 6 слов, а при переводе на русский – 5. Звучит она так: "Возможно, Гарри немного слишком влюблен".

Об этом рассказал Джайлз Брандрет, телеведущий и королевский эксперт, близкий к семье монархов. По его словам, королева сначала была рада избраннице принца Гарри и возлагала большие надежды на вклад американской актрисы в общественную жизнь. Впрочем, после того, как несколько сотрудников покинули службу, а затем появились заявления об издевательствах, которые отрицали юристы герцогини, Ее Величество выразило свое беспокойство.

"Единственной обеспокоенностью королевы в первые дни брака Сассекского было то, что она поинтересовалась у своего друга,"возможно, Гарри немного слишком влюблен". На этом она, насколько мне известно, не проронила ни слова в адрес новой герцогини Сассекской", – сказал Брандет.

Как пишет Daily Express со ссылкой на биографическую книгу "Елизавета: интимный портрет", покойная Королева любила Меган и делала "все, чтобы она чувствовала себя желанной гостьей". Она предлагала ей "продолжать быть актрисой". Однако Меган Маркл захотела почувствовать себя в новой профессии и потребовала отойти от карьеры ради королевских обязанностей.

После похорон Елизаветы II 14 октября 2022 года Меган Марк ни ногой не ступила на британскую землю даже когда ее муж приезжал на важные события в Англию. В настоящее время герцогиня живет с принцем Гарри и двумя детьми в США.

Ранее OBOZ.UA писал, что Меган Маркл разорвала связи с родным отцом в 2018 году, когда, из-за двух сердечных приступов, он не смог провести ее под венец на свадьбе с принцем Гарри. Поэтому мужчина даже не получает поздравления с днем рождения.

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