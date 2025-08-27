'Его мозг отказывает': жена Брюса Уиллиса назвала ранние симптомы его неизлечимой болезни и рассказала, как сейчас живет культовый актер

Супруга американского актера Брюса Уиллиса – Эмма Хеминг – раскрыла новые подробности о течении его неизлечимой болезни. В 2022 году у знаменитости обнаружили афазию, а позже лобно-височную деменцию, однако, по словам модели, изменения в его поведении она замечала еще до официального установления диагноза. Как отметила избранница знаменитости, он всегда был очень разговорчивым, но в определенный период начал дистанцироваться от близких и меньше говорить, что и было первыми симптомами болезни.

Эмма Хеминг призналась, что ей было действительно страшно видеть любимого в таком состоянии. Об этом она рассказала в эфире специального выпуска ABC "Эмма и Брюс Уиллис: Неожиданное путешествие".

"Как для человека, который был очень разговорчивым и активным, он стал немного тише. Когда семья собиралась вместе, он просто закрывался в себе. Чувствовалось какое-то отстранение, холод, что было не похоже на Брюса, который всегда был теплым и ласковым. Переход к совершенно противоположному состоянию был нервным и страшным", – поделилась модель.

После этих "тревожных звоночков" они обратились к врачу. Брюсу Уиллису диагностировали неизлечимую болезнь, с которой он активно борется уже почти три года. По словам Эммы Хеминг, актер находится в прекрасном физическом состоянии, чего нельзя сказать о работе его мозга.

"Брюс все еще очень подвижен. В целом у него отличное состояние здоровья. Однако его мозг отказывает. Он теряет речевые навыки. Но мы к этому приспособились и имеем свой способ общаться с ним, просто другой", – рассказала возлюбленная звезды "Крепкого орешка".

Стоит заметить, что после диагностирования афазии Брюсу Уиллису пришлось поставить точку в актерской карьере. Его состояние постепенно ухудшалось, а в 2023-м врачи обнаружили у него лобно-височную деменцию, что негативно влияет на речь, двигательные функции и поведение. Из-за болезни актер больше не может читать и ходить без посторонней помощи.

В этот сложный жизненный период рядом с Уиллисом всегда находится его семья – жена Эмма Хеминг и их общие дочери Мейбл и Эвелин. Кроме того, знаменитость поддерживает и бывшая избранница Деми Мур и их дети Румер, Скаут и Таллула.

