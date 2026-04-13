Оливия Манн, пережившая агрессивную форму рака, призналась, как ей помогла принцесса Кейт Миддлтон

Американская актриса Оливия Манн, которая пережила агрессивную форму рака молочной железы, рассказала, что поддержку в самые сложные периоды лечения нашла в словах принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Как она делилась, откровенные признания представительницы британской королевской семьи помогли ей иначе посмотреть на собственное состояние после химиотерапии.

Этим 45-летняя звезда поделилась во время пресс-конференции, посвященной второму сезону сериала "Твои друзья и соседи". Как передает People слова актрисы, Манн подчеркнула, что особенно тяжелым для нее стал период после основного лечения, когда пришлось столкнуться с побочными эффектами медикаментов.

"Я открыто говорила о том, что при раке молочной железы для некоторых людей после лечения нужно принимать очень много лекарств. А для такого человека, как я, – с учетом типа рака молочной железы, который у меня был, его агрессивности, моего возраста и того, что я не была в пременопаузе, когда мне поставили диагноз, – мне приходится принимать гораздо больше лекарств. И есть много побочных эффектов, и они были для меня очень тяжелыми", – призналась Оливия Манн.

Рак молочной железы ей диагностировали в 2023 году. Учитывая агрессивность болезни, возраст и особенности организма, она была вынуждена принимать значительное количество препаратов, вызывающих истощение, перепады настроения и физическую боль. По ее словам, эти симптомы заставляли ее чувствовать себя изолированно, ведь другие пациенты не всегда имели подобный опыт.

Манн призналась, что долгое время была слишком требовательной к себе, сравнивая собственное состояние с другими людьми, которые проходили подобное лечение. Она отметила, что не слышала от знакомых о столь же сложных побочных эффектах, из-за чего чувствовала себя одинокой в своей борьбе.

"Думаю, я была строгой к себе, потому что спрашивала других друзей, которые проходили тот же план лечения, что и я, были ли у них какие-то из моих симптомов, и ни у кого из них не было таких. Ни один человек не сказал, что у него было истощение, перепады настроения или боль в теле. Я подумала: "Да только у меня такое есть", – вспомнила актриса.

Переломным моментом стали слова Кейт Миддлтон, которая также публично рассказывала о собственном опыте борьбы с раком, хотя и не раскрывала с каким именно заболеванием борется. Актриса вспомнила, что принцесса описала период после лечения как один из самых сложных этапов – когда внешне все уже позади, но организм и психика продолжают восстанавливаться.

"Она сказала что-то вроде: "Ты думаешь, что большие проблемы – это то, о чем надо беспокоиться. Но на самом деле самое трудное и самое изнурительное для тебя – это то, как ты чувствуешь себя после того, как пережила эти большие проблемы". И я подумала: "О, кто-то еще это чувствует". Вот тогда и становится действительно хорошо... когда ты слышишь об опыте других людей, потому что это правда – ты чувствуешь себя намного лучше, когда знаешь, что ты не одна", – объяснила Манн, пересказывая смысл слов принцессы.

Кейт Миддлтон, которая объявила о своем диагнозе в марте 2024 года, спустя более года сообщила, что находится в стадии ремиссии. Во время одного из визитов в больницу она также отмечала, что после завершения лечения пациенты сталкиваются с новыми трудностями и вынуждены адаптироваться к "новой норме".

Как писал OBOZ.UA, Оливия Манн ранее также рассказывала о последствиях болезни. В мае 2023 года она перенесла двойную мастэктомию и называет шрамы "боевыми ранами". Для публичных выходов, в частности на церемонии "Оскар 2024", актриса использовала специальный макияж, чтобы скрыть следы операции, хотя признается, что постепенно учится принимать изменения в собственном теле.

