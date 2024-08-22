Ольге Сумской – 58! Какие семейные драмы преследуют актрису и что она говорит о дочери, которая снимается в России

В четверг, 22 августа, Заслуженной и Народной артистке Украины Ольге Сумской исполнилось 58 лет. К лауреату Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, награжденной Орденом княгини Ольги III степени, как и к большинству звезд, проявляют повышенный интерес. Особенно, когда дело доходит до личной жизни и семьи.

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Например, актрисе то и дело приходится комментировать выбор дочери остаться в России. OBOZ.UA по случаю дня рождения Ольги Сумской решил вспомнить, какие семейные драмы в ее жизни стали достоянием общественности.

Конфликт с племянником

Звезда "Скаженого весілля 3", актер Вячеслав Хостикоев рассказал, что поссорился со своей родной тетей – Ольгой Сумской – в начале 2024 года. Причиной стала дочь артистки Антонина Паперная, которая по совместительству является его двоюродной сестрой.

Хостикоев резко высказался об украинке, проживающей на территории РФ и молчащей о войне, а Заслуженная артистка Украины не согласилась со словами племянника. Более того, они показались ей обидными, поэтому родственники рассорились и перестали общаться.

Недопонимания с сестрой

Еще до полномасштабного вторжения России в Украину прима Национального академического драматического театра имени Ивана Франко – Наталья Сумская – рассказывала, что почти не общается с Ольгой Сумской.

"Вокруг нас происходит много незаурядных событий, которые влияют на нас. Мы в одной отрасли работаем, у нас есть определенные приоритеты и стиль жизни. Очевидно, он разный, этот стиль жизни. Я не могу указывать людям, как им жить. Я выбираю так, кто-то выбирает иначе", – говорила артистка. С Антониной она тоже перестала общаться.

Критика из-за позиции дочери

Старшая дочь Ольги Сумской умалчивает о войне в Украине и работает в РФ. Недавно Антонина Паперная похвасталась новым проектом, что принесет больше денег России. Актриса снялась в российском аналоге известного турецкого сериала "Постучи в мою дверь".

"Знаете, какие чувства сегодня царят в моей душе? Боль, отчаяние, тоска, раскаяние, искупление. Меня поймут только те матери, дети которых там. Это очень тяжело. Я не имею никакого права оправдываться, что-то кому-то доказывать, потому что я вижу отверженных несчастных матерей, родителей, потерявших своих детей. Просто нужно молиться, чтобы обнять своих детей и внуков. Потому что я бабушка, и это мое продолжение. Я очень скучаю по ним", – делилась по этому поводу Сумская.

В то же время о политике, наличии российского паспорта и других интересующих общество темах мать с дочерью не разговаривают. О возвращении Паперной в Украину не может быть и речи. Сумская назвала это "невозможным сейчас".

Насилие в первом браке

Первый брак актрисы с Евгением Паперным закончился разбитым сердцем. Причина расставания, которую долго называли публике – измена красавицы-жены. Однако не только в этом таилась семейная драма.

Всего несколько лет назад Ольга Сумская рассказала, что Евгений Паперный поднимал на возлюбленную руку еще до свадьбы. По словам звезды, это произошло, когда артист выпил лишнего, а к утру даже не вспомнил об избиении.

Сам Паперный признавался, что поднимал руку на свою экс-возлюбленную. Однако он рассказал о другом случае. По словам актера, однажды в момент ссоры Сумская назвала его "козлом", на что тот бурно отреагировал и ударил ее.

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