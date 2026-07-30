Ольга Сумская пригрозила Горбунову ответом за его скандальную выходку: он уже пожалел о своих словах

Актриса Ольга Сумская пригрозила своему коллеге Алексею Горбунову ответом за его скандальные высказывания в ее адрес. Актриса заявила, что коллега, вероятно, уже пожалел о своей выходке, однако извинений от него она не ждет.

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Об этом Сумская рассказала в интервью ТСН, комментируя громкий скандал, разразившийся после прямого эфира Горбунова. По словам артистки, актер перешел черту, когда начал публично оскорблять не только ее, но и других коллег.

"Я не жду от него никаких извинений. Он просто перешел черту. Он начал хейтить всех подряд. И когда он уже начал меня порочить, я подумала: надо ответить и напомнить, что "Леша, ну мы же с тобой снимались, что случилось? Почему ты не подбираешь слова?" Я думаю, что он об этом пожалел", – сказала Сумская.

Актриса также дала понять, что их история может иметь продолжение, если Горбунов снова позволит себе перейти черту.

"Леша, сдерживайся хоть немного, подбирай слова. Потому что судьба такая непредсказуемая, может, где-нибудь пересечемся, а я тебе тогда такое скажу. Так что будь начеку", – заявила артистка.

При этом Сумская призналась, что после совместных съемок в фильме "Бес Пор No" много лет не виделась с Горбуновым. Более того, она до сих пор не пересматривала эту картину, хотя именно ее актер назвал лучшей совместной работой с Сумской.

"Я даже этот фильм не видела. Я сейчас погуглила – не могу его найти. И он сам посоветовал в этом обращении, когда он меня обзывал, посмотреть именно этот фильм, где я, мол, сыграла свою лучшую роль. Хотя я так не считаю", – рассказала она.

По словам Сумской, Горбунов всегда был эпатажным, однако сейчас, по ее мнению, он перестал контролировать свои слова: "Ну, он эпатажный чувак, я бы так это сказала. Он уже вжился в роль невежды, который совершенно не держит себя в руках. Он забывает, где он, что он и кто он".

Напомним, скандал разгорелся после прямого эфира Алексея Горбунова на платформе Twitch. Актер общался с блогером Николаем Залипухой и в ходе разговора упомянул Ольгу Сумскую, с которой в свое время снимался в нескольких фильмах.

Сначала Горбунов положительно отозвался об их совместной работе, назвав фильм "Бес Пор No" лучшим. Однако впоследствии перешел к грубым и нецензурным комментариям относительно внешности Сумской. Весь этот фрагмент актер говорил на русском языке.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Как рассказывал OBOZ.UA, Сумская тогда не оставила его слова без ответа. В своих соцсетях она иронично отреагировала на оскорбления, заявив, что с ее лицом "пока все ок", а вот насчет головы Горбунова у нее возникли вопросы.

"И действительно… Что у меня с еб*лом? Похоже, пока все ок, держится. А вот что у тебя с головой, Леша, вот это вопрос… Так что, Казимир Зал*пенко, следи за тем, что говоришь!" – написала артистка.

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