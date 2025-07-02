Топ-10 самых популярных песен в украинском YouTube почти полностью оккупировали 'творения' искусственного интеллекта

Музыка, созданная с помощью искусственного интеллекта, стремительно завоевывает YouTube. В начале июля 2025 года в списке самых популярных музыкальных видео в украинском сегменте платформы сразу шесть позиций из десяти занимают треки, которые сгенерировал ИИ.

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Такой концентрации синтетического контента еще не было раньше – и это ставит новые вопросы перед индустрией, исполнителями и слушателями. Рейтинг музыки можно посмотреть во вкладке YouTube-тренды.

Среди лидеров, по состоянию на 15:00 2 июля, сразу три композиции от Amaya Roma, созданные искусственным интеллектом. Далее – трек Maestro_Barsik, также ИИ-генерация, композиция от Карена Черноморских с голосом, который также воспроизвел алгоритм, и Release.

Остальные топ-10 дополняют песни Иво Бобула и Zhannet, Шугар, Владимира Дантеса и Елены Омаргалиевой. Все эти песни объединяет одно – в списке трендов они конкурируют с "машинными" роботами, часто уступая им по популярности.

Причин такой волны несколько. Искусственный интеллект позволяет создавать треки без музыкального образования, студий или даже инструментов. Достаточно базового софта, чтобы за час сгенерировать вокал, инструментал и опубликовать песню. ИИ также может воспроизводить голоса известных артистов или создавать совершенно новые – что способствует экспериментам и вирусному распространению. YouTube, в свою очередь, активно реагирует на интерес аудитории.

Алгоритм платформы не имеет специальной функции, которая бы "проталкивала" именно искусственный интеллект. Однако YouTube продвигает контент, который вызывает активное привлечение зрителей: просмотры, комментарии, лайки и время просмотров. Именно этими параметрами ИИ-песни выигрывают: они или вызывают восторг, или дискуссии, и тем самым получают больший охват.

К тому же из-за своей новизны ИИ-треки чаще попадают в Shorts – формат, который платформа активно развивает. А еще YouTube сам активно внедряет инструменты генерации музыки, что позволяет создавать фоновые композиции без авторских прав. Это тоже способствует росту интереса к музыке нового типа.

Что важно, музыка, созданная с помощью ИИ, приносит многим реальную прибыль. Ее можно загружать на стриминговые сервисы вроде Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music или SoundCloud.

Нарушает ли ИИ-музыка авторские права

Вокруг ИИ-контента растет и количество юридических вопросов. Главная проблема – авторские права. Во многих случаях музыка, созданная генеративным ИИ, технически не имеет четко определенного автора. Если трек сгенерирован полностью без участия человека, он может не подпадать под защиту авторским правом вообще. Кроме того, платформы типа SOUNDRAW запрещают пользователям регистрировать ИИ-композиции через YouTube Content ID как свою интеллектуальную собственность. Это означает, что автор не может запретить другим использование подобной музыки, даже если ее сгенерировал первым.

Еще один вызов – использование "искусственных" голосов известных артистов. Если ИИ-генерация имитирует голос живого или умершего исполнителя, это может нарушать их права на голос или образ. В некоторых юрисдикциях это подлежит судебным искам, и именно это стало причиной удаления нескольких вирусных AI-песен со Spotify и YouTube в 2023-2024 годах.

Ранее OBOZ.UA писал, сколько российской музыки слушали украинцы в апреле 2025 года. Самая высокая доля прослушиваний треков из страны-агрессора зафиксирована в Apple Music.

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