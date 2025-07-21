Олег Винник в Германии взялся учить украинцев, как выиграть войну, и нарвался на жесткий ответ

Пока украинские военные защищают страну на передовой, а волонтеры устало помогают им, певец Олег Винник неожиданно вспомнил о своем народе. Из Германии, где артист находится уже несколько лет, он решил напомнить соотечественникам о единстве – и получил болезненную пощечину в виде шквала комментариев.

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В TikTok Винник опубликовал видео, где со щемящей интонацией в голосе возмущался, почему украинцы стали "ненавидеть друг друга". Напомнил о единстве, об "общем враге", о "нельзя ссориться". Звучало это, правда, из-за границы.

"Смотрю в комментарии и, честно говоря, сердце кровью обливается. И не за то, что мне пишут, а за то, что мы, украинцы, стали друг друга ненавидеть. В начале полномасштабной войны все были вместе, все помогали друг другу. И в конце концов мир гордился нами. Что происходит сейчас? Почему в комментариях одна ненависть? Почему мы ищем виновных среди своих? Кто на каком языке разговаривает? Кто где живет? Кто помогает? Кто не помогает? Друзья мои, не забывайте, мы не воюем между собой. У нас есть общий враг", – заявил беглец.

Неудивительно, что комментарии к видео превратились во фронт без милосердия.

"В начале войны все были вместе, кроме тебя".

"Ты забыл, что ты украинец... Сбежал от войны и трындишь..."

"Олег, до свидания, у нас есть Кравченко... Ты уже не модный".

"Олежка, это не твоя тема, расстояние, мы сами разберемся, отдыхай".

"Мы были вместе, а ты сбежал".

"Мы были вместе, Олег, но без вас. Вы свою страну выбрали!"

"Ты уже не наш, а мы держимся".

"А откуда ты знаешь, как было в начале войны? Тебя здесь не было"

"Надо было остаться в Украине, тогда ты может понял бы. Легко говорить, когда ты далеко и в безопасности, лучше сиди тихонько".

"Олег, ты сам себе сделал такую репутацию. Не забывай".

Пытаясь сгладить ситуацию, Винник перешел в наступление и начал демонстрировать "доказательства". В своем Telegram он выложил фото с благодарностями от военных, подписав: "Вы хотели доказательств? Они будут!" Правда, на большинстве снимков старательно заблюрены номера частей и имена командиров.

Уже позже Олег Винник обнародовал эмоциональное видео-оправдание. В нем артист объяснил, что проживает за границей еще с 2000-х, и это не повод считать его предателем. Он заверил, что "болеет душой за Украину", помогает как может, и что не все украинцы за рубежом – враги.

"Живешь за границей, предатель? Да, я живу за границей. Я уехал в Германию 25 лет назад. Я был украинцем, и им остаюсь. Вы мне верите или не верите, а сердце мое болит и за землей, и за своими людьми. Вообще мне болит то, что украинцы ищут врагов среди своих", – подчеркнул певец, обращаясь к "друзьям своим".

Олег Винник также заявил, что давно волонтерит, молится за Украину, а "доказательств", если надо, еще покажет.

Ранее OBOZ.UA писал, что Олег Винник удивил признанием, почему до сих пор не возвращается в Украину. Он заявил, что уже 25 лет живет в Германии, а не 3 года полномасштабной войны.

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