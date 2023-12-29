Олег Скрипка показал редкие фото сыновей. Как выглядят все дети певца и почему их травили в школе

Детей лидера группы "Вопли Видоплясова" Олега Скрипки можно увидеть нечасто. Артист с женой-актриской Наталией Сидь воспитывают 4 наследников – двух старших мальчиков Романа и Устима, а также двух дочерей Олесю и Зоряну.

Видео дня

Недавно исполнитель решил разрекламировать украинский бренд, у которого заказывает одежду для себя и сыновей и показал их публике. Фото появилось в его Instagram.

18-летний Роман и 16-летний Устим очень подросли с тех пор, как отец показывал их публике. Он не боится рассказывать о воспитании детей и проблемах в их жизни, но все же фанатам звезды известно о них не так много.

Недавно, например, артист признался, что его детей травили в школе из-за того, что у них не было мобильных телефонов. Певец рассказал, что школьникам и не нужны были гаджеты, но пришлось сдаться под давлением и приобрести их.

"Мы покупали детям мобилки не потому, что мы считали нужным, а чтобы их не бывали. Потому что их булят в классе, что у них не буллили. Мы старшей дочери купили мобилку, она показала в классе, что она у нее есть, и она лежит дома, она ее не носит. Она ей не нужна", – сказал Скрипка в интервью проекту "Наодинці".

Младшим детям звездного отца сейчас 13 и 11 лет. Олесю и Зоряну в основном воспитывает мама, ведь у известного артиста нет много времени на то, чтобы проводить его с семьей, хотя он и признавался, что очень бы этого хотел.

Фото с дочерьми артиста очень мало. Скрипка иногда делится семейными снимками по случаю праздников. К примеру, Пасхи или Нового года.

Ранее OBOZ.UA писал, что 65-летняя американская модель, актриса и продюсер Шерон Стоун показала, как подросли ее младшие усыновленные дети. Сейчас им тоже 18 и 16 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!