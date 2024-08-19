Оксана Забужко показала портрет Алена Делона, который нарисовала в 6 лет

Украинская писательница Оксана Забужко показала в соцсетях собственно созданный портрет Алена Делона, ушедшего из жизни 18 августа. Она рассказала, что нарисовала знаменитость в 6-летнем возрасте, ведь была поражена от просмотра фильма "Затмение".

Видео дня

Иллюстрацией поэтесса поделилась на своей Facebook-странице. Подписчики литератора уже имели возможность увидеть ее детскую картину, ведь на ней изображена и покойная итальянская актриса Моника Витти, которая стала примером для публицистки.

В сообщении Оксана Забужко выразила искреннее восхищение творческим путем Алена Делона, ведь, по ее словам, звезда полностью отдавалась любимому делу. Особое впечатление на писательницу произвела проукраинская позиция кинопродюсера, который даже декламировал "Завет" Шевченко.

"Вдуматься: мужчина прожил под камерами, с полной выкладкой и в режиме максимальной интенсивности – 67 лет!! Шестьдесят. Семь. Лет. Вот это, я понимаю, –реализованная жизнь! Браво, просто – браво", – написала художница.

Писательница поделилась, что ее любимым фильмом с покойным актером стал триллер "Двое в городе". По ее мнению, Ален Делон уже в те времена понимал: искусство не может быть "вне политики", ведь его культовая сцена с казнью повлияла на формирование общественного мнения в пользу отмены во Франции смертной казни.

Меньше чем за сутки публикация литературоведа набрала 3 тысячи лайков, а пользователи сети поделились своими воспоминаниями об актере:

"Вся лента фб – воспоминания… воспоминания и печаль, что кумиры миллионов поклонников кино покидают нас. Светлая память Великому Другу Украины, талантливому красавчику мирового масштаба, Ален Делону".

"Светлая память! Талант, красавец, любимец женщин".

Впервые проявлением своего детского творчества Оксана Забужко поделилась в 2022 году. Поэтесса рассказала, что, находясь в восторге от просмотра фильма "Затмение", создала рисунок с двумя главными героями.

"Две фигуры, мужская и женская, в левом нижнем углу – это, разумеется, Ален Делон и Моника Витти. Так вот, обратите внимание: с Аленом Делоном я справилась самостоятельно – а нарисовать лицо и фигуру Монике попросила кого-то из старших: самой мне не поднялась рука о таком совершенстве..." – поделилась женщина.

На одной иллюстрации художница изобразила двух всемирно известных актеров, так или иначе повлиявших на ее творческий путь. Тогдашняя публикация поэтессы, набравшая 2,5 тысячи лайков, вызвала бурную реакцию в аудитории, которая делилась своими мыслями в комментариях:

"Какую же она долгую и хорошую жизнь прожила! 91 год, обретя все возможные кинематографические вершины, реализовалась как творческая личность, может ли быть больше счастья?"

"Особенно приятно испытывать с вами созвучие в любви к Антонионе, и к Монике. Смотрела фильмы уже во взрослом возрасте. До сих пор помню свои эмоции – словно прикосновение к вечному".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Забужко посоветовала, как распознать в украинцах "внутреннюю Россию", которая сидит тихо и ставит на аватарки в сети "Слава Украине!"

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!