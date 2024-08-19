Одна мощнее другой. Топ-5 самых популярных украинских песен на YouTube

В конце лета 2024 ведущие позиции в топчарте украинского YouTube заняли треки отечественных исполнителей. Особую популярность среди ценителей песен, написанных соловьиной, приобрели неожиданные коллаборации артистов, никогда ранее не появлявшихся на одной сцене.

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В этом году в топ-5 списка "Популярное" попали композиции различных музыкальных жанров. OBOZ.UA предлагает подробнее узнать о наиболее прослушиваемых треках последнего месяца лета.

Максим Бородин & Zlata Ognevich – "Без тебя"

Первую позицию топчарта заняла лирическая композиция "Без тебя", над которой работали украинские певцы Максим Бородин и Злата Огневич. Новосозданный дуэт продемонстрировал через песню историю настоящей любви, которая может кардинально изменить жизнь человека, придавая ей новый смысл.

Klavdia Petrivna и Маша Кондратенко – "Едет крыша"

На второй строчке оказался трек загадочной исполнительницы Klavdia Petrivna в коллаборации с Машей Кондратенко "Едет крыша". Юные певицы создали динамичный хит с впечатляющим клипом, намекающим на раскрытие настоящей личности таинственной звезды.

Океан Эльзы – "Тот день" feat YAKTAK, KOLA, SHUMEI, Jerry Heil

Бронзу получило неожиданное сотрудничество легендарной рок-группы "Океан Эльзы" с младшими коллегами по сцене: YAKTAK, KOLA, SHUMEI и Jerry Heil, произведшей незабываемое впечатление на сеть. Обновленная версия трека "Той день", премьера которого произошла в 2000 году, стала своеобразным слиянием голосов старого и нового поколения украинского шоубиза. По словам авторов, песня имеет единственную цель – продемонстрировать общее, одно на всех желание и убеждения соотечественников – наш "тот день" обязательно наступит.

Jerry Heil & Volodymyr Dantes – "Губы в Губах"

На четвертом месте оказалась композиция Jerry Heil и Владимира Дантеса "Губы в Губах". Трек стал воплощением ностальгии по потерянному прошлому и приятным воспоминаниям о беззаботных временах юношества.

SKOFKA x SKOF – "Я там"

Пятым в топчарте украинского YouTube стал трек Владимира Самолюка, более известного под псевдонимом SKOFKA, "Я там". Лирическая песня является своеобразным знаком благодарности близким людям исполнителя, которые были рядом с ним в трудные времена. В клипе артист собрал личные фотографии с самыми родными.

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