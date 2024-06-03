Топ-10 хитов Евровидения 2024 на Spotify: чью песню заслушали в дыр и на каком месте Teresa & Maria
Прошел почти месяц с тех пор, как мир узнал победителя Евровидения 2024 – Nemo из Швейцарии. За это время общество не перестает слушать песни участников: украинки демонстрируют нашу культуру миру, а ныне уверенно занимают 7 место в рейтинге, а вот многие другие участники популяризируют свои хиты через концерты, как это активно делает Joost Klein, которого дисквалифицировали перед финалом из-за ссоры с персоналом.
Благодаря концертам артист насобирал такую большую фанбазу, что лидирует в рейтинге песен Евровидения 2024 в Spotify. С даты релиза Europapa прослушали почти сто миллионов раз – 99,7 млн. А вот участницы из Украины – Jerry Heil и alyona alyona – имеют своих особых слушателей, которые уже собрали артисткам 28,3 млн воспроизведений, благодаря чему артистки попали в десятку лучших. OBOZ.UA собрал топ-10 самых популярных хитов, от которых в мире больше всего фанатеют, по состоянию на 03 июня 2024 года.
Наиболее заслушанные до дыр песни Евровидения 2024:
- Нидерланды: Joost Klein – Europapa. 99,7 млн;
- Италия: Angelina Mango – La noia. 77,6 млн;
- Франция: Slimane – Mon Amour. 49,3 млн;
- Швейцария: Nemo – The Code. 44,9 млн;
- Хорватия: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim. 30,5 млн;
- Швеция: Marcus & Martinus – Unforgettable. 30,1 млн;
- Украина: Jerry Heil и alyona alyona – Teresa & Maria. 28,3 млн;
- Испания: Nebulossa – ZORRA. 23,5 млн;
- Греция: Marina Satti – ZARI. 20,6 млн;
- Ирландия: Bambie Thug – Doomsday Blue. 15,8 млн.
Все вышеперечисленные артисты были на слуху у общества как перед проведением Евровидения 2024, так и после. Некоторые привлекли внимание благодаря скандалам, например Joost Klein, а кто-то кропотливым трудом и верой в успех.
Известно, что Jerry Heil и alyona alyona получили для Украины заслуженное 3 место в финале, а чуть ли не сразу после конкурса Jerry Heil направилась частично представлять наше государство в Каннах на кинофестивале.
Вскоре украинский голос на Евровидении ведущий Тимур Мирошниченко заявил о своем кумире. Им оказались небинарные Bambie Thug. Мужчина признается, сначала не "распробовал" их номер, а уже впоследствии он стал одним из лучших.
Ранее OBOZ.UA писал, что представительницы Украины на Евровидении 2024 раскрыли секреты создания своих костюмов. Все платья и детали разрабатывали соотечественники.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!