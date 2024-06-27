Миллионы на благотворительность и 'сеть ангелов': как Опра Уинфри из бедной девочки превратилась в спасающую мир женщину

Бедное детство, страдание, насилие от братьев – детские годы Опры Уинфри были сложны и болезненны. Но, несмотря ни на что, она выросла и стала известной актрисой, ведущей и одной из самых известных благотворительниц.

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Первая темнокожая женщина-миллиардер – Опра стала исторической фигурой, повлиявшей на жизнь многих во всем мире. Уинфри говорит, что основная цель ее благотворительной деятельности – "управлять, обучать, вдохновлять и расширять возможности женщин и детей во всем мире", которую она успешно выполнила, пожертвовав миллионы долларов США достойным организациям. OBOZ.UA рассказывает о благотворительности Опры Уинфри.

Особенно показателен в жизни Опры тот факт, что детство девушки было довольно сложным. Она выросла в сельской местности штата Миссисипи, США. Сначала ее воспитывали бабушка с дедушкой в сплошной бедности и строгости. Потом ее забрала к себе мать, но жизнь легче не стала – к ней стали проявлять сексуальный интерес двоюродные братья. Пережив насилие и жестокое обращение в детстве, она в конце концов выросла сильной личностью. Этот опыт повлиял на то, как Уинфри борется с глобальной бедностью и вдохновляет женщин расширять свои возможности.

Из-за ее личной истории жестокого обращения – и чтобы помочь другим, кто подвергся насилию – Уинфри начала кампанию для национальной базы данных насильников над детьми в 1991 году. Тогдашний президент США Билл Клинтон подписал так называемый "законопроект Опры" в декабре 1993 года – этот законопроект является центральной частью Национального закона о защите детей, создавшего национальный реестр осужденных к насилию над детьми.

В течение многих лет госпожа Уинфри пожертвовала миллионы долларов собственных денег на финансирование различных интересов и благотворительных организаций. Значительная часть ее пожертвований проходила через три основных благотворительных организации: "Сеть ангелов Опры", которая широко разглашалась в ее шоу; ее личный фонд – Благотворительный фонд Опры Уинфри; и Операционный фонд Опры Уинфри, эксклюзивно поддерживающий ее Академию лидерства в Южной Африке.

Сеть ангелов Опры

Опра всегда говорит, что образование – это дверь к свободе, которая дает шанс на лучшее будущее. Благодаря своей частной благотворительности она предоставила сотни грантов организациям, поддерживающим образование и расширение прав и возможностей женщин, детей и семей в США и во всем мире. Среди ее разнообразных благотворительных взносов она пожертвовала миллионы долларов на обеспечение лучшего образования для студентов, обладающих способностями, но не имеющих средств. "Стипендиальная программа Опры Уинфри" была создана для того, чтобы предоставлять стипендии студентам, которые намерены использовать свое образование для того, чтобы принести пользу своим общинам в Соединенных Штатах и за их пределами.

Однажды, во время эфира программы "Шоу Опры Уинфри" в 1997 году ведущая призвала зрителей использовать свою жизнь, чтобы изменить лучшую жизнь других. Так началась история общественной благотворительной организации "Сеть ангелов Опры". Вместе они собрали более 80 миллионов долларов США и пожертвования пошли на финансирование благотворительных проектов и грантов по всему миру.

Сеть ангелов Опры помогла основать 60 школ в 13 странах, основать стипендии, поддержать женские приюты, построить молодежные центры и дома, изменяя будущее для людей во всем мире. К 2010 году организация собрала колоссальные 80 миллионов долларов США, которые пошли на разные цели, такие как помощь женским приютам, прежде чем организация прекратила принимать пожертвования и в конце концов распустилась.

"Через этот фонд Опра Уинфри использовала свою способность созывать и освещать проблемы, близкие ей к сердцу, и воплощать это в действии. Она использовала силу своей личности, знаменитости и достижений, чтобы решить проблемы, относящиеся к миллионам", – рассказала Кэролайн Андервуд, генеральный директор компании Philanthropy.

Фонд Академии лидерства Опры Уинфри

Этот фонд был создан для предоставления средств исключительно для работы Академии лидерства для девушек в Южной Африке. Опра Уинфри основала эту школу в январе 2007 года. Основная цель которой – обеспечить школьное образование в этом регионе. В академию принимаются студентки, которые в детстве пережили нищету и столкнулись с травматическим жизненным опытом.

Образование является центральным элементом борьбы Уинфри с бедностью в мире. Эта академия располагает современным оборудованием и оснащением, что способствует созданию прекрасных условий для обучения, а также поддерживает театр на 600 мест. Подавляющее большинство девушек, окончивших эту Академию, поступили в ведущие зарубежные университеты, такие как Оксфорд и Стэнфордская медицинская школа. Постоянное влияние этой инициативы на преодоление бедности в Южной Африке особенно ощутимо, если учесть, что уровень посещения колледжей студентами в стране составляет 20%.

Благотворительный фонд Опры Уинфри

Свою главную организацию "Благотворительный фонд Опры Уинфри" она основала в 2010 году. Основная цель – участвовать в борьбе с бедностью и содействовать организациям, преследующим гуманитарные цели. Опра лично добавила 36 миллионов долларов на эту благотворительность и заявила, что образование является ключом к выравниванию экономических условий и предоставлению возможностей для каждого.

Фонд не принимает заявки на пожертвования или гранты. Опра Уинфри выбирает благотворительные организации и делает специальные пожертвования через свой частный фонд, предоставляя гранты на миллионы долларов некоммерческим организациям. С точки зрения влияния, эта организация пожертвовала 400 миллионов долларов, внесла вклад в образование 72 000 человек и раздала 75 миллионов обедов.

Другие благотворительные и специальные проекты Опры Уинфри

Именно благодаря этим фондам Опра смогла протянуть свою благотворительную руку по всему миру. Благотворительные организации Опры Уинфри поддерживают различные организации, сосредоточенные в основном на афроамериканцах и бедных. Вот несколько других благотворительных организаций, в которые она внесла свой вклад и поддерживает через свои фонды.

"O Ambassadors"

Эта организация действовала в рамках школьной программы, которая имела целью поощрить детей дарить и действовать от имени своих сверстников в слаборазвитых странах.

Академия мечты США

Американская академия мечты – это национальная внешкольная программа, направленная на работу с детьми, один из родителей которых заключен в тюрьму. Цель – разорвать цикл заключения. В 2006 году Опра пожертвовала почти миллион долларов, и, согласно финансовым отчетам, она является одним из самых больших поклонников академии.

Личное волонтерство и предоставление грантов

Кроме того, Уинфри активно занимается личным фандрейзингом, в том числе выставила на аукцион часть своей коллекции автомобилей, чтобы собрать деньги. В марте 2020 года Опра выделила 12 миллионов долларов США на помощь уязвимым людям и общинам, наиболее пострадавшим от COVID-19. Ее взносы помогли городам и штатам, где жила Опра, включая Миссисипи, Нэшвилл, Чикаго и Милуоки.

Также, как пылкая защитница девушек и женщин, Опра сделала пожертвование на кампанию Time's Up, которая направлена на создание общества, свободного от дискриминации по статье. Другим предприятием, поддерживающим Опра, является N Street Village, некоммерческая организация, предоставляющая жилье и услуги бездомным и малообеспеченным женщинам.

Девиз Уинфри "намерение и служение" отражает ее преданность благотворительным усилиям – она активно работает над улучшением условий жизни самых уязвимых слоев населения в мире.

Сосредоточившись на филантропии, волонтёрстве и переменах в мире, Опра Уинфри продемонстрировала, как один человек может изменить мир. Направляя значительную часть своего дохода на благотворительные инициативы, она является примером, которому многие могут подражать.

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