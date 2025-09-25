Один из самых перспективных молодых актеров Украины мобилизовался в ВСУ

29-летний актер и номинант премии "Золота дзиґа" Евгений Ламах пополнил ряды Вооруженных сил Украины. Сейчас звезда фильмов "Круты 1918" и "Мирный-21" проходит базовую военную подготовку, которая продлится два месяца.

В какое подразделение попадет артист и на каком направлении будет проходить службу пока неизвестно. О своей мобилизации один из самых перспективных отечественных актеров сообщил в комментарии для "Суспільне Культура".

"Наступает время, когда появляется больше мыслей об этом всем. Ты понимаешь, что это твоя страна: ты в ней родился, вырос. Здесь все твои. И хочется жить в этой стране в дальнейшем. Хочется, чтобы в этой стране жили мои дети. Но для этого нужна прежде всего безопасность", – высказался артист.

Как отметил Евгений Ламах, его родные и близкие с пониманием отнеслись к решению стать на защиту Родины. Однако мать актера все же не смогла сдержать эмоций, когда услышала эту информацию: "Мама немного расстроилась, плакала. Но такая ситуация. Это война, к сожалению".

Кто такой Евгений Ламах

Евгений Ламах родился 29 июня 1996 года в городе Лебедин Сумской области. Во время учебы в начальной школе он посещал театральный кружок, где и получил первый актерский опыт, играя в спектакле "Король Дроздобород". Позже Евгений Ламах начал заниматься в Театре-студии "Город С".

Высшее образование он получил в Киевском национальном университете культуры и искусств. Артист дебютировал в индустрии кино в 2016 году, когда снялся в сериале "Команда". Уже в 2017-м, по версии сайта ZN.UA, Евгений Ламах был назван одним из самых перспективных молодых актеров Украины.

В 2019 году вышло две ленты, где актер сыграл главные роли: "Черкассы" и "Круты 1918". В феврале 2023-го состоялась премьера фильма "Мирный 21" с Ламахом.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что фронтмен группы "Пирог и Кнут" Марьян Пирожок мобилизовался в ряды ВСУ.

