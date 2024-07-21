'Очень сомнительно, что он стрелял': Забужко указала на нюанс с фото убийцы Фарион и выдвинула предположение о наличии российского следа

Украинская писательница и публицистка Оксана Забужко прокомментировала подозреваемого убийцу профессора Львовской политехники Ирины Фарион. Его фото распространили сразу после новости о смерти языковеда, однако общественный деятель подозревает в этом ужасном событии след россиян, которые всегда высказывались против национализма и того, какие нарративы распространяла львовянка.

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Оксана Забужко сомневается, что молодой человек, несколько недель в конкретное время якобы выслеживавший Ирину Фарион, действительно причастен к делу. Свое мнение публицистка объяснила в Facebook.

"Посмотрела на фото того пацика, который 2 недели демонстративно "нарисовал глаза" потенциальным свидетелям во дворе Ирины Фарион, – широкополая шляпа, черные очки, длинные рукава в 40-градусную жару, даже для фото, как видим, попозировал, чтобы его запомнили, – и подумала эхом гениальной Миколайчуковой реплики из гениального фильма: "Слушай, говорит, кого ты мне напоминаешь?.." Тож убийство Костельника (до сих пор "нерасследованное", ги-ги!) в том самом славном городе Львове в 1948 г. Только там киллер был реален. А вот по этому "ряженому" – очень сомнительно, что это он стрелял", – высказалась писательница.

Она предположила, что мужчина уже может даже не быть в живых. Ранее Забужко говорила, что убийца, вероятно, "одиночный психопат", а подобное поведение "не похоже на почерк спецслужб".

"Но, с высочайшей правдоподобностью, в живых его тоже уже нет. И в версию "псих-битовуха" (подмножество от "это все украинцы сами, напряжение в обществе нарастает, "срочно мирится с Россией, потому что будет хуже!") поверит целая куча народа (уже начали!), – хотя шита она такими же белыми нитками, как и с 1948-го... [убийство Гавриила Костельника во Львове]", – продолжила публицистка.

Она заметила возможный русский след в убийстве и сопоставила его со смертью Гавриила Костельника. "В том-то и дело: на самом деле все всегда бывает "не так". Совы всегда не те, чем кажутся; особенно там, где воняет чекистскими портянками", – написала писательница.

В частности, она добавила частицу из своего недописанного романа, в котором были показания одного из присутствующих в 1948 году рядом со священнослужителем.

"А утром 20 сентября 1948 года на Краковской папа встретился взглядом с убийцей Костельника – среди криков и заметни тот промчался с пистолетом прямо мимо него (папе показалось – на него!), навсегда подарив ему свое молодое темноглазое лицо с черными усиками, (вероятнее всего, впрочем, фальшивыми), – за мгновение до того, как из приехавшего автомобиля короткой очередью завалили и его: все произошло очень быстро, говорил папа, только тот взгляд показался ему долгим на всю жизнь.

...тридцать пять лет мой папа помнил это лицо - парня, о котором до сих пор, по стечению еще тридцати пяти, неизвестно ничего, даже настоящего имени, ничего, кроме того, что был исполнителем в спецоперации МГБ по убийству Костельника, сейчас же на месте и ликвидированным, из той самой машины, которой его, очевидно, пообещали убрать с места теракта, то есть использовали, как у них говорится, "втемную", – и непонятно, зачем было моему папе вовек носить в себе его лицо, и почему тот убийца (какой-то уголовник, которому за то пообещали "скостить срок"? или – вариант Сташинского: завербованный под пыткой бывший подпольщик, а чего доброго, и обманутый мститель "за измену церкви"?..)

...за мгновение до гибели выбрал именно моего папу, по всем приметам, своего сверстника, чтобы так с разгона впечататься ему в мозг "вечным фото": на, неси, а я пошел! – или это тоже был его способ, одинокий преступный человеку за мгновение до насильственной смерти, дать пометку живым, что на самом деле все было совсем не так?.."

Известно, что вечером 19 июля во Львове произошло убийство языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион, которое потрясло всю Украину. Стрелец подошел к своей жертве и выстрелил в голову, предварительно из пистолета Макарова.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранительные органы рассматривают сразу несколько версий по убийству экс-нардепки Ирины Фарион. Среди них – общественная и политическая деятельность языковеда, а также личная неприязнь к ней. В то же время правоохранители не исключают, что убийство могло нести заказной характер и было спланировано по заказу страны-террориста России.

Утром 20 июля Зеленский сообщил, что заслушал новые доклады министра внутренних дел и руководителя СБУ по расследованию убийства Ирины Фарион. Президент отметил, что обрабатываются все доступные камеры наблюдения, идет опрос свидетелей, обследуется территория нескольких районов. Также исследуются все версии, включая ведущую в Россию.

Ранее OBOZ.UA писал, когда и где состоится прощание с Ириной Фарион. Похоронят профессора на Лычаковском кладбище.

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