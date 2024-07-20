Стало известно, когда и где состоится прощание с Ириной Фарион

Бывшую народную депутатку и украинское языковед Ирину Фарион похоронят на Лычаковском кладбище. Парастас за общественной деятельницей состоится 21 июля в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове.

Видео дня

Об этом сообщила дочь Ирины Фарион София Семчишин. "Парастас за нашей дорогой мамочкой, бабушкой, цветом украинской нации Ириной Фарион начнется в воскресенье, 21 июля, в 19:00 в Гарнизонном храме Святых апостолов Петра и Павла. в храме", – отметила дочь Ирины Фарион.

Чин похорон состоится в понедельник, 22 июля, в 14:00 во Львове в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла. После этого Ирину Фарион похоронят на Лычаковском кладбище на центральной аллее, поле №22, недалеко от могилы Владимира Ивасюка.

Ранее сообщалось, что вечером 19 июля во Львове произошло убийство языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион, которое потрясло всю Украину. Стрелец подошел к своей жертве и выстрелил в голову, предварительно из пистолета Макарова.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранительные органы рассматривают сразу несколько версий по убийству экснардепки Ирины Фарион. Среди них – общественная и политическая деятельность языковеда, а также личная неприязнь к ней. В то же время правоохранители не исключают, что убийство могло носить заказной характер и было спланировано по заказу страны-террориста России.

Утром 20 июля Зеленский сообщил, что заслушал новые доклады министра внутренних дел и руководителя СБУ по расследованию убийства Ирины Фарион. Президент отметил, что отрабатываются все доступные камеры наблюдения, идет опрос свидетелей, обследуется территория нескольких районов. Также исследуются все версии, включая ведущую в Россию.

Напомним, что звезды украинского шоубизнеса отреагировали на смерть языковеда и бывшей народной депутатки Ирины Фарион, которая накануне стала жертвой покушения. Знаменитости не остались равнодушными к трагедии и осудили насилие, выразив соболезнования семье погибшей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!