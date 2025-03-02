Объявлены победители BRIT Awards 2025 – британского аналога "Грэмми"
Британская музыкальная премия BRIT Awards 2025, которую часто называют местным аналогом "Грэмми", определила лучших исполнителей, альбомы и песни года. Это грандиозное событие, организованное Британской фонографической индустрией (BPI), произошло 1 марта на культовой арене O2 в Лондоне.
Нынешние номинации и победители охватывали различные жанры и поколения артистов. Абсолютной фавориткой стала Charli XCX, лидировавшая в пяти категориях, включая "Песню года" и "Британский альбом года". Конкуренцию ей составили такие имена как Dua Lipa, Ezra Collective и The Last Dinner Party, которые также имели значительное количество номинаций. Полным списком победителей поделилось издание The Guardians.
Интересным событием стало возвращение легенд: The Beatles получили свою первую номинацию за более 40 лет, а The Cure – более 30 лет. Это свидетельствует о том, что британская музыка не только создает новые звезды, но и сохраняет наследие культовых групп.
Кто победил на BRIT Awards 2025
Британский альбом года: Charli XCX – Brat
Песня года: Charli XCX ft Билл Айлиш – Guess
Британский артист года: Charli XCX
Лучший альтернативный/рок исполнитель: Сэм Фендер
Британская группа: Ezra Collective
Лучший поп-исполнитель: Jade
Лучший артист R&B: Raye
Лучший танцевальный номер: Charli XCX
Лучший хип-хоп/грайм/рэп исполнитель: Stormzy
Международный артист года: Chappell Roan
Международная группа года: Fontaines DC
Лучший новый артист: The Last Dinner Party
Лучшая международная песня: Chappell Roan – Good Luck, Babe!
Восходящая звезда: Майлз Смит
Автор песен года: Charli XCX
Продюсер года: AG Cook
Награда за глобальный успех: Сабрина Карпентер
Ранее OBOZ.UA писал о самых смелых образах на "Грэмми 2025". На торжественном мероприятии появилось большое количество мировых звезд, уверенно позировавших перед камерами во впечатляющих аутфитах.
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