Объявлены победители BRIT Awards 2025 – британского аналога 'Грэмми'

Британская музыкальная премия BRIT Awards 2025, которую часто называют местным аналогом "Грэмми", определила лучших исполнителей, альбомы и песни года. Это грандиозное событие, организованное Британской фонографической индустрией (BPI), произошло 1 марта на культовой арене O2 в Лондоне.

Видео дня

Нынешние номинации и победители охватывали различные жанры и поколения артистов. Абсолютной фавориткой стала Charli XCX, лидировавшая в пяти категориях, включая "Песню года" и "Британский альбом года". Конкуренцию ей составили такие имена как Dua Lipa, Ezra Collective и The Last Dinner Party, которые также имели значительное количество номинаций. Полным списком победителей поделилось издание The Guardians.

Интересным событием стало возвращение легенд: The Beatles получили свою первую номинацию за более 40 лет, а The Cure – более 30 лет. Это свидетельствует о том, что британская музыка не только создает новые звезды, но и сохраняет наследие культовых групп.

Кто победил на BRIT Awards 2025

Британский альбом года: Charli XCX – Brat

Песня года: Charli XCX ft Билл Айлиш – Guess

Британский артист года: Charli XCX

Лучший альтернативный/рок исполнитель: Сэм Фендер

Британская группа: Ezra Collective

Лучший поп-исполнитель: Jade

Лучший артист R&B: Raye

Лучший танцевальный номер: Charli XCX

Лучший хип-хоп/грайм/рэп исполнитель: Stormzy

Международный артист года: Chappell Roan

Международная группа года: Fontaines DC

Лучший новый артист: The Last Dinner Party

Лучшая международная песня: Chappell Roan – Good Luck, Babe!

Восходящая звезда: Майлз Смит

Автор песен года: Charli XCX

Продюсер года: AG Cook

Награда за глобальный успех: Сабрина Карпентер

Ранее OBOZ.UA писал о самых смелых образах на "Грэмми 2025". На торжественном мероприятии появилось большое количество мировых звезд, уверенно позировавших перед камерами во впечатляющих аутфитах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!