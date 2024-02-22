Почему брак Чарльза и Дианы был сразу обречен на провал: что сказал принц в ночь перед их свадьбой

История любви короля Чарльза и покойной принцессы Дианы, которую четыре десятилетия назад обсуждали во всех СМИ, обернулась трагическим концом. Их свадьба стала началом многолетней драмы, исполненной измены, разочарования и публичных скандалов. Если знать все предпосылки, то не возникает сомнения, что роман герцогов был обречен на провал с самого начала.

В чувствах Леди Ди не привыкли искать фальшь, а вот поступки правящего короля Великобритании многих разочаровали. О подлинном отношении Чарльза к себе Диана узнала еще до церемонии в 1981 году, пишет ОК! со ссылкой на биографический фильм ITV "Интервью с Дианой: Месть принцессы".

Создателям фильма удалось взять комментарий у астролога принцессы Пенни Торнтон, с которой она была очень близка. После свадьбы любимица британцев была исполнена боли и разочарования, поэтому поделилась этим с подругой.

"Одна из самых шокирующих вещей, которые мне рассказала Диана, это то, что в ночь перед свадьбой Чарльз сказал ей, что не любит ее. И это было действительно ужасно – так поступить с вашей невестой", – вспомнила Пенни Торнтон.

Мало кто вспоминает этот факт, размышляя о неудачном браке родителей принцев Уильяма и Гарри. Принято считать, что чувства между ними угасли уже после рождения детей и предательства будущего короля.

Однако, если верить свидетельствам очевидцев событий тех дней, Чарльз еще по дороге к венцу точно знал, что его чувства никогда не будут насколько сильными, как у Дианы. Это признание даже заставило Леди Ди задуматься, нужна ли ей такая семья.

"Я думаю, что Чарльз не хотел идти на свадьбу с ложными намерениями. Он хотел выяснить с ней отношения, и для Дианы это было опустошительно. Она не хотела идти на свадьбу в тот момент. Она думала об этом", – добавила подруга погибшей принцессы.

В 1996 году Чарльз и Диана официально развелись, а их история любви окончательно превратилась в трагедию, которую еще много лет обсуждали во всем мире.

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