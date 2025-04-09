20 годовщина свадьбы Чарльза ІІІ и Камиллы: история их бурного романа и почему Елизавета II называла невестку 'аморальной'

9 апреля король Чарльз III и королева Камилла отмечают 20-летие со дня своей свадьбы – важную веху не только для них лично, но и для британской монархии в целом. То, что когда-то казалось невозможным, стало реальностью: любовница стала королевой, а за любовью века внимательно следил весь мир.

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OBOZ.UA расскажет историю бурного романа монарха и его супруги. Знакомство Чарльза III и Камиллы уходит еще в начале 1970-х годов, задолго до появления в его жизни принцессы Дианы. Они разделяли общие интересы, любовь к верховой езде, юмору и культуре. Но несмотря на быстро вспыхнувшие чувства, отношения не получили официального благословения – Камиллу считали "неподходящей" невестой для наследника престола, и она вышла замуж за Эндрю Паркер-Боулза.

Однако, как оказалось, это не стало точкой. Отношения между Чарльзом и Камиллой возобновились и продолжались на протяжении всего брака с принцессой Дианой, что привело к одному из самых громких скандалов в британской истории. После смерти Дианы в 1997 году фигура Камиллы оставалась глубоко контроверсионной. Ее открыто обвиняли в разрушении "сказочной" истории Чарльза и Дианы, а британская пресса часто изображала ее в отрицательном свете.

Свадьба, которая должна все изменить

После лет постепенной реабилитации в глазах общества, пара наконец-то поженилась 9 апреля 2005 года. Это была гражданская свадьба, которая состоялась в мэрии Виндзора, а не церковная церемония. Формат выбрали не случайно: и Чарльз, и Камилла были разведены, а со стороны королевской семьи все еще царили напряженные настроения.

Особенно сложна была позиция самой королевы Елизаветы II. В частных кругах она не скрывала своего неприятия Камиллы, называя ее "аморальной женщиной", которая "нанесла вред монархии". Эта критика касалась прежде всего факта супружеской измены: роман Чарльза с Камиллой продолжался в то время, когда он был женат на принцессе Диане. Любимица народа, Диана, после развода прямо говорила: "В этом браке нас было трое – это было немного многовато". Эти слова стали историческими, как и возмущение королевы, считавшей, что личные отношения наследника престола не могут идти вопреки репутации короны.

В 1998 году королева даже отказалась присутствовать на юбилее дня рождения Чарльза III, куда была приглашена Камилла. Этот жест публично удостоверил ее отвращение к отношениям сына.

Однако с годами Елизавета II изменила свое отношение. Камилла выдержала давление, не публиковала скандальных интервью, не конфликтовала с прессой, вместо этого – скромно и упорно работала над тем, чтобы заслужить доверие и уважение. В результате в день своего Платинового юбилея в 2022 году, Елизавета ІІ сделала неожиданное и важное заявление: она выразила искреннее желание, чтобы Камилла стала королевой-консортом, когда Чарльз станет королем.

Новый этап – король и королева

Несмотря на то, что Камилла взяла титул герцогини Корнуольской, а не принцессы Уэльской (титул, тесно связанный с покойной Дианой), она постепенно обрела симпатии британцев. Камилла проявила себя как сдержанный, преданный, работающий член королевской семьи. Она поддерживала многочисленные благотворительные инициативы, в частности, в области охраны психического здоровья, борьбы с насилием над женщинами, а также популяризации чтения среди детей и молодежи.

После смерти Елизаветы II в сентябре 2022 года Чарльз стал королем, а Камилла – королевой-консортом. Ее новый статус уже не вызывал бурного сопротивления, как прежде. Напротив, общественность все чаще воспринимает ее как стабильную, уравновешенную фигуру, умеющую сохранять баланс и в стороне от лишних драм.

Ранее OBOZ.UA писал, куда Чарльз III и королева Камилла отправятся на 20-ю годовщину свадьбы. Рабочий визит станет первой зарубежной поездкой супругов в 2025 году.

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