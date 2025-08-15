Два этажа, уютный двор и коты на привязи: Женя Кот и Наталья Татаринцева провели тур по своему дому за 62 тысячи грн в месяц. Фото

Украинский танцовщик Евгений Кот и его жена, гимнастка Наталья Татаринцева, показали свой двухэтажный дом, расположенный за Киевом, а именно в Софиевской Борщаговке. Супруги арендуют жилье площадью около 110 квадратных метров, за которое ежемесячно платит 1500 долларов (почти 62 тысячи гривен). Как призналась пара, неподалеку они уже строят собственный дом.

Вокруг арендованной недвижимости артистов есть небольшой, однако очень уютный дворик, а интерьер оформлен в пастельных оттенках. Экскурсию по жилью Евгений Кот и Наталья Татаринцева провели для проекта "По хатах".

Звездные супруги не перегружали двор вокруг дома большим количеством мебели или садовых элементов, однако организовали отдельную зону для своих домашних любимцев. Они имеют собаку и двух котов, которых не выпускают просто гулять по улице, а привязывают, чтобы те не убежали. Во дворе пары растет зеленая трава, где они любят активно проводить время с ребенком.

На первом этаже дома расположена просторная кухня с черно-белой мебелью. В комнате стоит немало техники, как например две мультиварки, с помощью которых Наталья Татаринцева с самого утра готовит различные блюда для семьи.

Кстати, на кухне арендованного дома пары есть и довольно нетипичное устройство – маленький холодильник для косметики. Гимнастка хранит там уходовые маски и кремы. Также в комнате стоит большой стол с мраморным принтом.

Не менее стильный интерьер и в гостиной арендованного дома Евгения Кота и Натальи Татаринцевой. Возле большого окна расположен комфортный диван, напротив которого стоит телевизор. На светлом пушистом коврике можно заметить небольшое количество игрушек дочери пары Лели. Особого уюта комнате добавляет камин, хотя, как признались танцовщик и гимнастка, они его еще ни разу не зажигали. На полке возле телевизора расположена другая интересная вещь – виниловый проигрыватель, который Татаринцева подарила возлюбленному.

Довольно оригинально выглядят ступени на второй этаж дома, ведь они подсвечиваются. Кстати, на ступеньках супруги разместили несколько картин, в частности с маленькой дочкой, ведь не могут повесить их на стены.

Спальня Евгения Кота и Натальи Татаринцевой довольно светлая. Основное количество пространства комнаты занимает кровать, по бокам которой стоят тумбы с семейными фото. Там есть телевизор, пеленальный столик, различные косметические средства и гардеробная.

В детской комнате можно увидеть большое количество игрушек, которые пара покупает маленькой дочери. Там есть много книг, развивающих игр, бассейн с пластмассовыми шариками и небольшая палатка.

