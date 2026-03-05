Новые фото 63-летней Деми Мур без фотошопа вызвали панику в сети

63-летняя Деми Мур стала одной из самых обсуждаемых персон после церемонии Actor Awards 2026, состоявшейся 1 марта. В соцсетях активно распространяют видео и фото актрисы с красной дорожки без ретуши, а пользователи анализируют ее внешность и резкую потерю веса.

Видео дня

На мероприятие Мур пришла в кутюрном черном платье от Schiaparelli с перьями. Образ дополнили бриллианты от Harry Winston общим весом более 95 карат, сообщает inkl. Волосы актриса собрала в тугой пучок, из-за чего обнажила свои худые плечи.

Впрочем, вместо обсуждения модного выхода, внимание пользователей сместилось на физические изменения актрисы. В сети сравнивают ее нынешний вид с появлением на "Оскаре" год назад и отмечают, что Мур стала значительно худее.

В комментариях, которые собрали медиа AOL и Radar Online, звучали утверждения о "чрезмерной худобе" и "заостренных чертах лица", а часть критики содержала предположения о возможных проблемах со здоровьем.

В частности, внимательные фанаты заметили у Деми Мур дрожание рук во время позирования фотографам. Они заявили о вероятном так называемом "оземпийском треморе" – предположение, связанное с препаратами группы GLP-1, которые применяют для лечения диабета 2 типа и которые в последние годы приобрели популярность как средства для снижения веса. Речь идет об инъекционных препаратах вроде Ozempic и Mounjaro.

В то же время нет никаких подтверждений, что Деми Мур использует эти препараты. Все утверждения в соцсетях базируются исключительно на визуальных наблюдениях пользователей.

Часть комментаторов также выдвинула версии о возможных пластических вмешательствах и называла неподтвержденные суммы расходов на процедуры (около 500 тысяч долларов), однако никаких официальных заявлений по этому поводу также не было.

К дискуссии присоединились и пластические хирурги, которые не работали с актрисой, но предполагали, что ее внешность может быть результатом "эстетических процедур" – в частности нейромодуляторов, филлеров или лазерных технологий.

Напомним, ранее актриса рассказывала о сложных отношениях с собственным телом в 1990-х годах. Она признавалась, что во время съемок в фильмах "Несколько хороших парней" и "Солдат Джейн" была одержима тренировками и диетами. Впоследствии Мур заявила, что отказалась от изнурительного режима и сосредоточилась на ментальном здоровье, сне и внутреннем балансе.

Ранее OBOZ.UA писал, что на премии Actor Awards 2026 почтили память звезды "Один дома" Кэтрин О'Хары. Вместо нее за наградой на сцену вышел комик и ее коллега по сериалу "Киностудия" Сет Роген, который довел до слез звезд в зале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!