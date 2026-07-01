Новой "Мисс Вселенная Украина" стала дочь бизнесмена: как выглядит главная красавица страны с узбекскими корнями

В среду, 1 июля, объявили имя новой обладательницы почетного титула "Мисс Вселенная Украина". В этом году корону национального конкурса красоты завоевала 22-летняя Анна Никонова из Киева.

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Об этом стало известно из официальной страницы конкурса в Instagram. Девушка покорила профессиональное жюри не только своей красотой, но и навыками самопрезентации, дефиле, уровнем владения английским языком и идеей национального костюма Украины для 75-го международного конкурса красоты Miss Universe 2026, где она представит нашу страну уже в ноябре.

"Miss Universe для меня – не просто сцена. Это право говорить, и я хорошо знаю, о чем скажу. О стране, где дети, несмотря ни на что, садятся за уроки – и поднимают руку, чтобы ответить, даже в самые тревожные дни. О семьях, которые рожают детей и верят в завтрашний день, потому что вера в будущее тоже требует смелости", – прокомментировала Никонова свою миссию на международной арене.

Что известно о "Мисс Вселенная Украина 2026"

Анна Никонова родилась в украинской столице в довольно большой семье. У девушки есть близняшка и еще восемь братьев и сестер. Она является дочерью одного из крупнейших застройщиков Киева – Игоря Никонова, родом из Узбекистана. В период с 2014 по 2015 годы он был первым заместителем главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

Победительница конкурса "Мисс Вселенная Украина 2026" имеет специальность психолога в сфере образования, а сейчас заканчивает магистратуру в Кембриджском университете. Она защищает диссертацию, в которой на примере борьбы украинок за право голоса исследовала, как критическая педагогика и обновленные методы преподавания формируют у детей осознанное отношение к роли женщины в политике.

Недавно Анна Никонова начала работать в украинском образовательном холдинге А+, где планирует развивать программы для учеников, чтобы открывать для них новые и интересные возможности. Девушка ставит перед собой цель усовершенствовать современный подход к преподаванию и ментальному благополучию детей.

Никонова – довольно разносторонний человек, ведь, помимо профессиональной деятельности, она интересуется многими другими сферами. С детства она занималась вокалом, участвовала в телевизионных программах, была победительницей и лауреатом украинских и международных конкурсов. В свое время Анна Никонова также увлекалась художественной гимнастикой и моделингом.

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