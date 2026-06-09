'Корона едет в Украину'. Украинка стала 'Мисс Европа 2026' и показала, чем очаровала судей. Фото

Украинка Ксения Лугиня триумфовала на престижном конкурсе красоты Miss Europe Continental Pageant 2026. Она очаровала судей своей красотой и эффектным национальным костюмом, поэтому получила желанную корону.

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О победе на "Мисс Европа 2026" Лугиня сообщила на личной странице в Instagram. Украинка показала серию фотографий с церемонии награждения, на которой появилась в насыщенно-красном приталенном платье, и поделилась впечатлениями от покорения международной арены.

"Корона едет в Украину. Я смогла. Девочка без связей и привилегий, которая просто верила в свои мечты, сегодня стоит на международной сцене с короной "Мисс Европа". Конкурс был не только о красоте внешней, а об истории женщины, пути, позиции, что мы показывали на конференциях, и так далее. Эта корона – о силе украинской женщины. О пути через трудности. О вере в себя тогда, когда никто не верит. О смелости мечтать и действовать", – написала победительница.

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Ксения Лугиня представила Украину на Miss Europe Continental Pageant 2026 в символическом образе. Она продефилировала перед жюри в традиционной вышиванке, юбке с цветочным узором и объемном венке. Важным элементом конкурсного наряда Лугини стал сине-желтый флаг, который она гордо несла по подиуму.

Как призналась украинка, ей до сих пор сложно осознать свой статус "королевы красоты". Когда другие конкурсантки начали обращались к Ксении Лугини за новым "титулом", она чувствовала себя несколько странно.

"Все называли меня королевой. Это было так необычно. Но это было красиво... Красиво до мурашек", – отметила украинка.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что украинка Мишель Шотропа торжествовала на конкурсе красоты Miss Eco International-2026 и стала первой "Вице Мисс".

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