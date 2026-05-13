Стала известна судьба провокаторов, которые едва не сорвали выступление Израиля на Евровидении 2026. Видео

Во время первого полуфинала Евровидения 2026 в Вене (Австрия) охрана вывела из зала четырех пропалестинских протестующих, которые пытались сорвать выступление представителя Израиля Ноама Беттана. Один из зрителей, который находился рядом с микрофоном, начал громко выкрикивать политические лозунги во время выхода артиста на сцену.

Инцидент произошел во время прямого эфира и попал в трансляцию конкурса. Австрийский вещатель ORF и Европейский вещательный союз (EBU) обнародовали совместное заявление по этому поводу.

OBOZ.UA вел текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинала Евровидения 2026.

"Как было объявлено ранее, ORF транслирует чистую аудиодорожку вживую с микрофонов в зале до и во время выступления каждого исполнителя. Один из зрителей, который находился рядом с микрофоном, громко выразил свою позицию, когда израильский артист начал свое выступление, и это было слышно в прямом эфире во время номера. Позже его вывела охрана из-за того, что он продолжал мешать аудитории. Еще трех человек также вывели с арены работники безопасности из-за нарушения порядка", – говорится в заявлении.

Во время трансляции зрители могли услышать возгласы "Stop the genocide" ("Остановите геноцид") в начале номера Израиля. Впоследствии эти моменты были вырезаны из официального видео на YouTube.

В соцсетях также появилось видео задержания одной из протестующих. На кадрах видно, как женщину под руки выводят охранники в сопровождении полиции. Она сопротивлялась, падала на пол, после чего ее фактически волокли к выходу с арены.

Несмотря на скандирование в зале, представитель Израиля Ноам Беттан прошел в грандфинал Евровидения 2026. Певец исполнил песню Michelle на французском, английском и иврите. После выступления израильский вещатель Kan процитировал артиста, который заявил, что не обращал внимания на выкрики в зале.

"Я не позволил освистыванию меня беспокоить, я сосредоточился на израильских флагах", – сказал Беттан.

В этом году Евровидение в Вене проходит в напряженной атмосфере из-за участия Израиля. В городе уже состоялось несколько масштабных пропалестинских акций, в которых, по оценкам полиции, приняли участие до трех тысяч человек. В то же время австрийские правоохранители предупреждают, что наибольшее напряжение ожидается накануне грандфинала.

Из-за риска протестов в Вене также усилили меры безопасности. Вокруг главных локаций Евровидения запретили использование дронов, а на входах в арены проводят проверки, похожие на те, что в аэропортах.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за Израиля сразу пять стран отказались от участия в песенном конкурсе. Среди тех, кто бойкотировал конкурс, оказалась и одна из стран-основательниц Евровидения – Испания.

