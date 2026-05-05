Николь Кидман и Бейонсе нарушили правило Met Gala из-за детей

На самой престижной благотворительной вечеринке в мире моды Met Gala действуют строгие, а иногда довольно странные правила, что помогают контролировать различные аспекты мероприятия. Однако, это не мешает некоторым звездам нарушать ограничения. В этом году сопредседатели бала – актриса Николь Кидман и певица Бейонсе – пришли на грандиозное событие со своими несовершеннолетними дочерьми, игнорируя возрастные рамки 18+.

Видео дня

До 2018 года Met Gala могли спокойно посещать подростки, однако затем формат мероприятия признали пригодным только для совершеннолетних. И все же артистки не стали учитывать возрастные ограничения и засияли на балу с детьми, пишет E! News.

Николь Кидман появилась на модном мероприятии в эффектном приталенном платье с пайетками от французского дома моды Chanel. Акцентным элементом ярко-красного наряда актрисы стала бахрома на рукавах и бедрах.

17-летняя дочь звезды Сандей Роуз в свою очередь выбрала более нежный образ. Девушка одела розовое платье с фактурными цветами, благодаря которому хотела "олицетворить что-то расцветающее", ведь это был ее первый Met Gala.

Бейонсе с дочерью Блю Айви предпочли более сдержанные оттенки в своих аутфитах, но выглядели не менее впечатляюще. Артистка посетила бал в полупрозрачном платье, задекорированном мерцающими камнями в форме скелета, которое полноценно соответствовало установленному дресс-коду Met Gala 2026: "Мода – это искусство", отдающее должное одетому телу как центральному объекту творчества. Лук она дополнила длинной накидкой с перьями и массивными украшениями с диамантами.

14-летняя Блю Айви сияла на мероприятии в монохромном белом платье без бретелек с пышной юбкой от бренда Balenciaga. Нотку современности девушка добавила аутфиту с помощью расстегнутой объемной куртки и солнцезащитных очков.

Заметим, что кроме возрастных ограничений, Met Gala славится рядом других нестандартных правил. Так, например, гостям запрещено пользоваться телефонами, а в меню введено табу на использование петрушки, лука и чеснока. Больше подробностей читайте в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что кто из мировых звезд резко критиковал Met Gala после первого визита.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!