Без петрушки и селфи в туалете: самые странные запреты Met Gala и сколько стоит провести вечер среди самых известных звезд

На ежегодном балу Met Gala действуют строгие правила, которые регулируют даже малейшие детали вечера – от полного запрета телефонов до неожиданных ограничений в меню. Организаторы исключают из блюд ингредиенты вроде петрушки, лука и чеснока, чтобы избежать неудобств перед камерами.

Несмотря на это, одно из самых известных нарушений правил остается неизменным: селфи в ванной комнате. Хотя фотографировать официально запрещено, гости годами игнорируют это ограничение, публикуя неформальные кадры из закулисья мероприятия. OBOZ.UA подробнее расскажет об организаторских вопросах Met Gala, который в этом году пройдет 5 мая в 01:00 по Киеву.

Запреты, которые удивляют даже звезд

Met Gala давно известен перечнем строгих и порой непривычных правил. Одно из главных – полный запрет телефонов и соцсетей во время вечера. Это означает, что все, что происходит внутри Метрополитен-музея, официально остается вне публичного доступа.

Не менее неожиданным является и подход к меню. Организаторы избегают продуктов, которые могут испортить внешний вид гостей или вызвать дискомфорт: под запретом петрушка, которая может застрять в зубах, а также лук и чеснок из-за резкого запаха. Блюда подбираются так, чтобы минимизировать любые риски для публичного имиджа звезд.

Также на мероприятии действует запрет на курение, поскольку событие проходит в музее. Впрочем, в предыдущие годы некоторые знаменитости игнорировали это правило, куря в уборных.

Строгий контроль: от возраста до рассадки

Попасть на Met Gala могут только совершеннолетние – с 2018 года действует ограничение 18+. До этого на событии появлялись и подростки, однако формат мероприятия признали непригодным для несовершеннолетних.

Еще один важный аспект – рассадка гостей. Она продумывается заранее и до мельчайших деталей. Организаторы учитывают личные отношения, публичные конфликты и даже предыдущие рассадки, чтобы избежать неловких ситуаций. Пересаживаться во время ужина не разрешается.

Без приглашения – никак

Met Gala – это исключительно закрытое мероприятие. Попасть туда можно только по персональному приглашению, которое должна одобрить главный редактор Vogue и куратор бала Анна Винтур. Даже если звезда посещала событие ранее, это не гарантирует приглашение в следующем году.

Список гостей формируется очень тщательно и обычно включает около 450 человек – от голливудских актеров и музыкантов до дизайнеров, публичных спортсменов и влиятельных представителей индустрии моды.

Сколько стоит вечер на Met Gala

Финансовый порог участия в мероприятии остается одним из самых высоких в мире. В 2026 году стоимость одного билета достигла примерно 100 тысяч долларов, а цена за стол стартует от 350 тысяч, сообщает New York Times.

Впрочем, большинство знаменитостей не платят самостоятельно. Их приглашают модные бренды, которые покрывают расходы в обмен на публичное появление звезды в своих образах. Все кандидаты при этом проходят согласование с Анной Винтур.

Дресс-код как часть концепции

Каждый год Met Gala имеет четко определенную тему, которой обязаны придерживаться все гости. В 2026 году это "Искусство костюмов", а дресс-код сформулирован как "Мода – это искусство".

Образы создаются заранее и проходят согласование. Подготовка может длиться месяцами, а сами наряды часто становятся центральной частью публичного обсуждения в соцсетях и медиа после события.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что нынешний Met Gala бойкотируют Голливудские звезды из-за миллиардера Джеффа Безоса и его жены Лорен Санчес. Супруги стали главными спонсорами бала, поэтому американцы уверены в большом влиянии на само событие и цензуру.

