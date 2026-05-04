'Живет в мире мемов': экс-советница Трампа назвала его слабость, которую использует Путин. Видео

Российская Федерация пользуется слабостями президента США Дональда Трампа. Он может легко поверить в теории заговоров, ориентируется на интернет-мемы, поэтому дезинформация имеет на него влияние.

В этом убеждена Фиона Хилл, бывшая спецпомощница Трампа по вопросам Европы и России. В интервью The News Agents она обратила внимание на манипуляции, которыми пользуется государство-агрессор.

"Сфера, в которой мы сейчас находимся, это сфера дезинформации, преднамеренной дезинформации, и это, опять же, является уязвимостью к эксплуатации извне. Итак, если подумать о России и вернуться к этому вопросу, то что имеет [Владимир] Путин?

Я имею в виду, что он знает, что Трамп очень очень склонен к теориям заговоров, что Трамп живет в мире мемов и всевозможных клише на Truth Social, и он на самом деле воспринимает все, что ему скармливают", – заявила эксперт, назвав эти факторы "массивной слабостью" американского президента.

Она рассказала: во время ее работы в первой администрации Трампа глава Белого дома "иногда цеплялся за определенные вещи", которые были российской пропагандой.

"Именно это я и сказала во время первого импичмента. Россияне просто усиливают все это, потому что знают, что Трамп в это поверит", – подчеркнула Хилл.

Добавим: Фиона Хилл является британско-американским политологом, специалистом по вопросам России и внешней политики США. В 2017 году она была назначена заместительницей помощника президента и старшей директоршей по европейским и российским делам в аппарате Совета национальной безопасности президента Трампа. Хилл ушла в отставку в июле 2019-го.

