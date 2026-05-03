Чувствовали себя изгоями и незаметно сбегали: кто из мировых звезд резко критиковал Met Gala после первого визита

Met Gala – одно из самых грандиозных событий в мире моды, где ежегодно собираются мировые знаменитости, чтобы продефилировать в самых эпатажных образах, а также собрать средства на финансирование модного отдела Института костюма Метрополитен-музея. Однако, что интересно, в то время как одни звезды с нетерпением ждут момента проведения роскошного мероприятия, другие уже после первого визита приняли для себя радикальное решение – больше никогда там не появляться или же взять длительную паузу.

Некоторые селебрити чувствовали постоянное давление, выйдя на красную дорожку Met Gala, ведь за каждым их шагом следили папарацци, тогда как другим было некомфортно находиться среди толпы людей, которые лишь "имитируют" приветливое отношение друг к другу. Кто из звезд резко критиковал модное мероприятие рассказало издание People.

Эми Шумер

Американская актриса и комикесса Эми Шумер дебютировала на Met Gala в 2016 году и совсем не получила положительных эмоций от события. Более того, в одном из интервью она даже назвала мероприятие "наказанием".

"Это просто люди, которые делают вид, будто общаются между собой. Мне не нравится этот фарс. Мы одеты, как кучка проклятых дураков. Я познакомилась с Бейонсе, и она спросила: "Это твой первый Met Gala?" А я ответила: "Это мой последний". Я не считаю мероприятие бессмысленным, просто это не мое", – говорила артистка.

Однако все же в 2022 году она снова вышла на красную дорожку модного мероприятия.

Билли Айлиш

Не была переполнена положительными впечатлениями от Met Gala и певица Билли Айлиш. Во время первого появления на мероприятии в 2021 году звезда испытывала постоянный дискомфорт, ведь со всех сторон ее окружали фотографы.

"Единственное, о чем я думала и что чувствовала в тот вечер, – это то, что знаменитости на самом деле просто никто. Просто случайные люди, и это так странно. Я думала: "Вау, все эти люди – они будто в одном классе с тобой". Тебе кажется, что этот человек немного раздражает, тот тебе очень нравится, с этим ты хорошо ладишь, а на самом деле все просто смущаются и неуверенны в том, что они делают и говорят", – делилась исполнительница.

Лурдес Леон

Певица и дочь Мадонны в 2021 году отмечала, что была искренне благодарна за приглашение на Met Gala, однако на протяжении всего события чувствовала себя изгоем.

"Тебя просто заталкивают в комнату со всеми этими знаменитостями, и ты должен разговаривать с ними и быть дружелюбным, хотя ты их, бл*дь, даже не знаешь. Я уверена, что это весело, если ты дружишь со многими звездами, но я не такая. Я не знала, с кем разговаривать. Мне было так неудобно, что я позвонила своему парню посреди вечеринки", – эмоционально высказалась Лурдес Леон.

Бен Платт

Актер Бен Платт впервые появился на модном мероприятии в 2017 году и отнюдь не чувствовал себя "в своей тарелке". Как вспомнил артист, в тот вечер он пытался найти хоть кого-то знакомого на Met Gala, а когда потерпел неудачу, просто незаметно ушел.

"С собой нельзя приводить еще одного человека. Когда я пришел впервые на Met Gala, я обошел коктейльную зону, пытаясь увидеть кого-то знакомого, но не нашел и просто ушел, не досидев до конца мероприятия", – рассказывал Платт.

После длительной паузы актер все же вернулся на Met Gala и уже не критиковал событие.

Тина Фей

Звезда сериала "Убийства в одном здании" пришла на грандиозное событие впервые и в последний раз в 2010 году. Она охарактеризовала Met Gala как "парад для идиотов" и отреклась приходить туда когда-то еще: "Когда ты туда попадаешь, видишь прекрасное место, где дураки из всех слоев общества нарядились в разную ерунду. Идешь по этой огромной лестнице... Я затащила туда своего мужа и до сих пор имею из-за этого проблемы".

