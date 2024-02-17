'Никогда не спорьте с идиотами': 10 цитат, которые ошибочно приписали Марку Твену и другим знаменитостям

В интернете как никогда легко найти информацию, однако мы не можем доверять всему, что читаем, особенно когда речь идет об известных цитатах. Пользователи социальных сетей любят делиться этими "кусочками мудрости", впрочем, они не всегда принадлежат именно тому автору, который указан в сообщении.

Некоторые из этих известных цитат действительно были приписаны не тому человеку, а другие вообще были придуманы, не имея никаких доказательств и обоснований. Издание Snopes собрало 10 известнейших фейковых цитат, которые на протяжении многих лет использовали пользователи сети.

"Никогда не спорьте с идиотами" – Марк Твен

Несмотря на то, что изображение с цитатой и лицом Марка Твена стало вирусным на Facebook в 2023 году, нет никаких доказательств того, что писатель действительно когда-либо говорил подобное. Однако это не первый случай, когда данная фальшивая цитата становится популярной – ее ошибочно приписывают Твену, по крайней мере с 2012 года. Согласно заявлению Музея Марка Твена, нет никаких доказательств того, что известный писатель когда-либо произносил эти слова.

"Первым признаком цивилизации в древней культуре является бедренная кость, которая была сломана, а затем срослась" – Маргарет Мид

Согласно многим книгам и источникам в интернете, антрополог Маргарет Мид считала сломанную и зажившую бедренную кость первым признаком цивилизации, поскольку это указывало на то, что кто-то нашел время, чтобы ухаживать за ранеными. Якобы Мид привела эту знаменитую цитату в ответ на вопросы студента, но нет никаких доказательств того, что этот диалог действительно состоялся.

"Жизнь – это то, что с тобой происходит, пока ты занят составлением планов" – Джон Леннон

Несмотря на "факты", пытающиеся убедить нас, что Джон Леннон придумал эту фразу, нет никаких доказательств, что это действительно так. Хотя он использовал эти слова в своей песне "Beautiful Boy", он не является автором цитаты. На самом деле, впервые эту фразу можно было прочитать в выпуске Reader's Digest за 1957 год, написанную журналистом Алленом Сондерсом.

"Каждый, кого ты встречаешь, ведет борьбу, о которой ты ничего не знаешь. Будь добрым. Всегда" – Робин Уильямс

Хотя Робин Уильямс мог прожить жизнь, олицетворяющую дух этой цитаты, нет никаких доказательств, что именно он сказал эти слова. Эту цитату впервые ошибочно приписали Уильямсу в интернете вскоре после его смерти в 2014 году. Ее вариации, якобы сказанные или написанные другими, можно обнаружить еще в 2009 году.

"Четвертая мировая война велась бы палками и камнями" – Альберт Энштейн

Несмотря на то, что он являлся неотъемлемой частью команды при разработке ядерного оружия, Альберт Эйнштейн часто предостерегал от его потенциальной опасности. Хотя эта цитата описывает такое отношение, нет доказательств того, что Эйнштейн сказал именно эти слова. Кроме того, даже если он и сказал их, Эйнштейн не являлся первоисточником этих настроений, поскольку другие специалисты считали так же.

"Лучше быть одному, чем в плохой компании" – Джордж Вашингтон

Хотя Джордж Вашингтон действительно знал эту цитату, бывший президент США не являлся ее оригинальным автором. Зато эта фраза происходит из списка правил вежливости, который был популярен в детстве Вашингтона. Будучи юношей, политик сделал рукописную копию правил (включая соответствующую цитату), которую можно увидеть в Библиотеке Конгресса.

"Всегда прощайте своих врагов. Ничего больше их так не раздражает" – Оскар Уайльд

Оскар Уайльд, возможно, был мастером остроумных, язвительных замечаний, но эту цитату неправильно приписывают ему. Несмотря на то, что ее часто связывают с Уайльдом в интернете, первое упоминание этой цитаты принадлежит автору Перси Колсону в газете 1949 года. Позже Колсон написал книгу об Уайльде, и, возможно, с этого началась неразбериха.

"Легче обмануть людей, чем убедить их, что их обманули" – Марк Твен

Несмотря на отсутствие улик, это еще одна цитата, которую ошибочно приписывают Марку Твену в эпоху интернета. Хотя он никогда не приводил эту точную цитату, он утверждал о силе лжи в своей автобиографии. Итак, возможно, кто-то попытался перефразировать его слова этой фразой, в конце концов, неправильно приписав ему дословное изречение.

"Два врага народа – преступники и правительство" – Томас Джефферсон

Эту цитату приписывают Томасу Джефферсону, по крайней мере, с начала 2000-х годов. Но на самом деле фраза происходит от эссе 1964 писательницы Айн Рэнд, в котором она утверждает: "Есть два потенциальных нарушителя прав человека: преступники и правительство". Как и почему эта цитата стала ассоциироваться с Джефферсоном, неизвестно.

"Не воспринимайте серьезно критику людей, к которым вы не обратились бы за советом" – Морган Фримен

Несмотря на то, что некоторые люди считают, что это верное изречение, нет никаких доказательств того, что Морган Фримен когда-либо его говорил. Похоже, что пользователи сети начали неправильно приписывать цитату актеру в 2019 году.

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