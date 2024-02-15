А вы и не знали: 10 звезд Голливуда, которые в жизни – мамы и дочери

Когда младенцы появляются на свет, внимательно наблюдают за своими мамой и папой. Вскоре это формирует у них манеры общения или паттерны поведения, похожие на родительские. Некоторые дети идут дальше – перенимают заинтересованность в конкретной сфере деятельности. Например, в кинематографе.

Так, Лили-Роуз Депп, дочь актрисы и модели Ванессы Паради, с детства мечтала сниматься в фильмах. И ей это удалось! Какие еще красавицы стали звездами Голливуда, вдохновившись искусной игрой своих мам. Узнайте в материале OBOZ.UA.

1. Энди Макдауэлл и Маргарет Куолли

Американская модель и киноактриса Энди Макдауэлл в начале 1980-х сотрудничала с такими гигантами моды как Yves Saint Laurent, Vassarette, Armani perfume и Bill Blass. Приблизительно тогда же стала востребованной звездой в мире кино. Играла в лентах "Вид на жительство", "Объект красоты", "Короткие истории" и т.д. Сейчас ей 65, а Энди до сих пор достаются эпизодические роли. Ее дочь, Маргарет Куолли, в свои 29 лет тоже может похвастаться удачной кинокарьерой. Скорее всего, вы видели эту девушку в картине "Однажды в Голливуде" или в ленте "Оставленные". Параллельно с этим она сотрудничает с брендами Valentino и Chanel, а также снимается для изданий Vanity Fair и Vogue.

2. Мелани Гриффит и Дакота Джонсон

Если вы любите старые фильмы (с 1950-х или 1960-х), то, вероятно, видели шедевр Альфреда Хичкока – "Птицы". В нем снялась известная в то время актриса Типпи Хедрен. Она же – мама киноактрисы Мелани Гриффит, которой за всю карьеру неоднократно доставались главные роли (например, в лентах "Город страха", "Деловая девушка" и "Ловкие руки"). После 2010 года Мелани стала отказываться от съемок. Вероятно, после ряда неудачных пластических операций.

Прошло несколько лет, и в мире кино засветилась новая звезда – Дакота Джонсон. Родители отговаривали девочку от актерской карьеры, но она не послушала их, и теперь в своем портфолио имеет кучу успешных работ ("Пятьдесят оттенков серого", "Для Эллен", "Суспирия" и т.д.).

3. Голди Хоун и Кейт Хадсон

Комедийная американская актриса Голди Хоун в кино в большинстве своем имела амплуа наивной блондинки с растрепанными волосами и огромными голубыми глазами. Реже ей доставались более серьезные, драматические персонажи. Где вы могли видеть эту звезду? В лентах "Рядовой Бенджамин", "Лучшие друзья", "Птичка на проводе" или же в картине "Путешествие с Анитой".

Сейчас 78-летняя Голди ушла из кинематографа, и передала эстафету своей не менее талантливой дочери – Кейт Хадсон. Девушка еще в начале 2000-х сделала себе имя. Снялась в лентах "Как отделаться от парня за 10 дней", "Он, я и его друзья", "Война невест" и "Девять". И сейчас продолжает радовать своих поклонников. Например, когда снялась в культовой картине "Достать ножи: Стеклянная луковица".

4. Милла Йовович и Эвер Андерсон

Американская актриса с украинскими корнями Милла Йовович стала известна благодаря съемкам в картинах "Возвращение в голубую лагуну", "Пятый элемент" и "Жанна д'Арк". Кроме того, у нее есть успешный модельный бэкграунд: сотрудничала с брендами Hugo Boss, Guess, Calvin Klein и L'Oréal. Дочь Миллы, Эвер Андерсон, тоже захотела стать знаменитой в мире кино и моды. Итак, в свои 16 лет она уже успела попасть на обложку журнала Vogue Bambini, а также сняться в картинах "Обитель зла: Последняя глава", "Черная вдова" и "Питер Пэн и Венди". Ждем следующих успешных проектов звездных матери и дочери.

5. Блайт Даннер и Гвинет Пэлтроу

Это – еще одни звездные мама и дочь, которым удалось построить успешную кинокарьеру. Обе начали свой путь с юного возраста, и до сих пор, в 81 и 51 год, продолжают соглашаться на интересные роли. В списке самых удачных работ Блайт Даннер – лента "1776", "Любя Молли", "Мир будущего" и "Знакомство с родителями". А из портфолио ее дочери Гвинет Пэлтроу можно выделить следующие кинокартины: "Эмма", "Влюбленный Шекспир", "Талантливый мистер Рипли", "Одержимость" и "Любовники".

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